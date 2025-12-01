San Giovanni in Fiore: quarta edizione del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore nell’Abbazia florense

Condividi

Sabato 29 novembre, nell’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore, si è svolta la quarta edizione del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore, con la partecipazione di oltre mille cittadini e di istituzioni militari, civili e religiose, insieme a personalità della cultura, della ricerca, dell’arte, dello sport e dell’impegno sociale. Madrina della serata è stata l’attrice Manuela Arcuri.

La cerimonia si è aperta con un filmato emozionale dedicato a San Giovanni in Fiore, con immagini sulla crescita culturale e sociale degli ultimi anni, sulle iniziative promosse dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosaria Succurro e sulle attrattive turistiche di San Giovanni in Fiore e Lorica.

Le parole della sindaca

«L’appuntamento ha confermato la vitalità della nostra comunità e l’attualità del pensiero di Gioacchino da Fiore, che continua a indicarci una direzione di speranza. Come Assisi è la città della pace, San Giovanni in Fiore è la città della speranza» ha dichiarato Rosaria Succurro.

I premiati e i temi affrontati

Sono stati assegnati riconoscimenti a 16 figure di primo piano nei rispettivi ambiti:

Alba Di Leone , senologa del Gemelli, ha richiamato l’importanza di umanizzare le cure.

, senologa del Gemelli, ha richiamato l’importanza di umanizzare le cure. Francesco Sesso , fotografo e ricercatore Unical, ha sottolineato la necessità di politiche ambientali.

, fotografo e ricercatore Unical, ha sottolineato la necessità di politiche ambientali. Franca Melfi, pioniera della chirurgia robotica toracica, ha evidenziato il passo avanti della sanità calabrese con la nuova facoltà di Medicina a Cosenza e il progetto di un policlinico universitario.

Il patrimonio creativo dei calabresi nel mondo è stato al centro degli interventi di Giuseppe Fata, Giuseppe Fabiano, Giampiero Avruscio e Francesco Verderami.

Il tema della valorizzazione dei giovani è stato approfondito dall’economista Franco Rubino, in linea con le storie di altri premiati come il tennista Vittorio Mannelli, la campionessa mondiale Nicole Orlando e il compianto orafo Giovambattista Spadafora, ricordato dai figli.

Arte, bellezza e spiritualità

L’attrice Isabel Russinova ha richiamato il ruolo rigenerativo dell’arte.

ha richiamato il ruolo rigenerativo dell’arte. Manuela Arcuri ha ricordato le sue origini calabresi e annunciato la possibilità di girare un film nella regione.

ha ricordato le sue origini calabresi e annunciato la possibilità di girare un film nella regione. Il senatore Mario Occhiuto ha riflettuto sulla bellezza come bussola per l’agire pubblico.

ha riflettuto sulla bellezza come bussola per l’agire pubblico. Il manager Ofer Arbib ha sottolineato che «l’Italia è un Paese meraviglioso».

ha sottolineato che «l’Italia è un Paese meraviglioso». Monsignor Serafino Parisi e monsignor Gianni Fusco hanno ribadito il compito della Chiesa nel formare coscienze responsabili.

La giuria e i momenti intensi

Molto apprezzato il lavoro dei presentatori Ugo Floro e Francesca Russo, e della giuria composta dalla sindaca Succurro, Anna Maria Galdieri, Antonella Tarsitano, Luigi Lupo e Pietro Iaquinta.

Tra i momenti più intensi, l’omaggio del giovanissimo Elia, sopravvissuto a un incidente mortale, che ha consegnato alla sindaca una sfera natalizia realizzata dai fratelli Spadafora con inciso l’Albero della vita, simbolo gioachimita e segno di gratitudine verso l’amministrazione.

«Questo Premio collega la nostra storia e il futuro che vogliamo costruire. San Giovanni in Fiore ha brillato ancora una volta e continuerà a farlo» ha concluso la sindaca Rosaria Succurro.