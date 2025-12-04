Catanzaro, al MARCA il 5 dicembre l’evento multidisciplinare ‘Il Volo di Icaro’ ideato da Tania Romeo

Condividi

Cresce l’attesa per Il Volo di Icaro, l’evento multidisciplinare ideato da Tania Romeo e in programma venerdì 5 dicembre al Museo MARCA. Un progetto che, già nella sua prima presentazione, aveva suscitato grande curiosità per la capacità di intrecciare mito, arte contemporanea, performance e riflessione critica.

Alla vigilia dell’appuntamento arriva ora un aggiornamento importante: tra gli ospiti d’onore della serata saranno presenti Carla Patella e Letizia Cucciarelli, entrambe figure di rilievo nel panorama artistico contemporaneo.

La serata prenderà il via con la conferenza stampa alle ore 19:00, per poi proseguire alle 21:00 con il vernissage e l’apertura ufficiale dell’esposizione. Il Volo di Icaro non è pensato come una semplice mostra, ma come un’esperienza narrativa e simbolica, un viaggio che attraversa linguaggi differenti mantenendo il mito al centro della scena.

A guidare il pubblico in questa lettura saranno tre figure scientifiche di riferimento:

Prof. Jean-François Bachis , critico, semiologo e archivista

, critico, semiologo e archivista Prof.ssa Mary Rose Florio , linguista, critico e archivista

, linguista, critico e archivista Prof. Giuseppe Giglio, storico dell’arte

Tre prospettive complementari che offriranno chiavi interpretative capaci di restituire tutta la complessità del mito di Icaro e della sua attualità.

Accanto ai contributi critici, il MARCA accoglierà una costellazione di artisti, performer e creativi: Antonio Affidato, Salvatore Migale, Ludovica Gualtieri, Paola Rubino, Pachi Jordan, Gianni Savarese, le stesse Letizia Cucciarelli e Carla Patella, insieme a molte altre presenze che costruiranno un dialogo vivo tra arti visive, musica, danza e parola.

All’interno della mostra troverà spazio anche una personale del M° Patrizia Crupi, che offrirà un ulteriore livello di lettura grazie a una ricerca visiva raffinata e riconoscibile.

Sarà inoltre presente la fotoreporter Giovanna Mangialardi, il cui sguardo narrativo aggiungerà una testimonianza visiva capace di intercettare l’anima dell’evento.

Durante il vernissage, il pubblico assisterà alle coreografie del M° Terry Surace, alla performance di Giuseppe Zavaglia nel ruolo di Icaro e all’interpretazione di Tania Romeo nei panni di Naukrates: momenti intensi, costruiti per restituire la vertigine, la fragilità e il coraggio che attraversano il mito.

Il progetto vede la partecipazione di realtà culturali attive sul territorio — tra cui Solaria, CulturaSila e APS Calabria Letteraria — e proseguirà, dal 13 al 18 dicembre, con il laboratorio di intaglio del legno guidato dal M° Scarpino.

Il Volo di Icaro torna così sotto i riflettori con un programma ampliato, nuove presenze e una struttura narrativa ancora più completa. Una serata pensata per coinvolgere, emozionare e far dialogare i linguaggi dell’arte, della critica e della performance in un unico, suggestivo volo collettivo.