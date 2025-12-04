Ingresso gratuito domenica 7 dicembre al Museo Archeologico Lametino

Condividi

Domenica 7 dicembre ultimo appuntamento del 2025 con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’accesso gratuito a musei, parchi archeologici, complessi monumentali, pinacoteche e altri luoghi della cultura statali.

Anche il Museo Archeologico Lametino – sito culturale afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria – sarà visitabile gratuitamente nei consueti orari di apertura: dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.15).

Il Museo di Lamezia Terme sarà visitabile anche il giorno seguente, lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, aperto secondo le modalità e i costi ordinari. La chiusura settimanale, solitamente fissata al lunedì, è differita a mercoledì 10 dicembre.

L’offerta per le feste natalizie del Museo Archeologico Lametino proseguirà nei giorni e nelle settimane successive. Sabato 13 dicembre appuntamento per bambini e famiglie, dalle ore 15.30, dal titolo “Minecraft. Sulle tracce della storia”. Prevista per quella sera l’apertura straordinaria del Museo contestualmente alla proiezione di “Un film Minecraft” (101 minuti, 2025), adattamento cinematografico del celebre videogioco. L’iniziativa è in collaborazione con “Cinema e Cinema. Proiezioni di comunità” promossa da Arci Lamezia Terme – Vibo Valentia Aps.

Il Museo Archeologico Lametino resterà aperto tutte le domeniche di dicembre e nelle giornate di venerdì 26 (Santo Stefano) e mercoledì 31 (ultimo dell’anno), accessibile secondo le consuete modalità.