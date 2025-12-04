Lamezia, la vita tra fragilità e forza: Marinella Vitale presenta il suo romanzo d’esordio “La vita sa essere dolce”

Condividi

Martedì 9 dicembre, alle ore 17:00, la Sala degli Affreschi della Biblioteca Comunale Oreste Borrello ospiterà la presentazione ufficiale di “La vita sa essere dolce”, l’atteso romanzo d’esordio della professoressa e autrice Marinella Vitale. L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito delle iniziative “Natale in Biblioteca”.

Il romanzo, fresco di stampa per Iride Edizioni (Gruppo Rubbettino), è un’opera che interroga profondamente il presente, affrontando temi universali di fragilità, coraggio, disperazione e speranza. Un avvincente intreccio di vicende, storie e misteri, inganni, emozioni e sensazioni che promette di tenere il lettore incollato fin dalle prime pagine.

“La vita sa essere dolce” è anche un vibrante omaggio alla Calabria, una terra di dissonanze e contrasti che l’autrice osserva con uno sguardo lucido e, al contempo, profondamente affettuoso.

Alla presentazione interverranno il Dr. Florindo Rubbettino, Editore, la giornalista Antonella Tropea e l’Assessore alla Cultura, Annalisa Spinelli, che concluderà i lavori.

L’incontro sarà arricchito da momenti artistici, con la voce narrante di Emanuela Stella, accompagnata dalle note al pianoforte di Francesco Sinopoli.

Marinella Vitale, già apprezzata per la raccolta di poesie “Al tramonto del giorno” e il saggio “In viaggio con Dante”, approda al genere narrativo con questo romanzo, confermando la sua versatilità e profondità di analisi.