Lamezia, presentazione del libro ‘Ulisse: Nuovi Sentieri’ di Caio Fiore Melacrinis il 5 dicembre

Condividi

Sarà presentato il libro di poesie “Ulisse: Nuovi Sentieri / Ulysses: New Pathways” di Caio Fiore Melacrinis, una raccolta poetica che rivisita in chiave moderna il mito eterno di Ulisse, fondendo la tradizione classica con una profonda introspezione contemporanea.

L’evento si terrà venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso il Chiostro Caffè Letterario, in Piazzetta San Domenico a Lamezia Terme. La serata, moderata dalla giornalista Nadia Donato, vedrà la partecipazione di:

Giovanna De Sensi Sestito , Professoressa Ordinaria di Storia Greca all’UNICAL

, Professoressa Ordinaria di Storia Greca all’UNICAL Maria Bartoletta , Professoressa

, Professoressa Nella Fragale, Grafichéditore

Sarà presente l’autore Caio Fiore Melacrinis, che dialogherà con gli ospiti e con il pubblico sul suo lavoro. Le letture e i video saranno curati da Giancarlo Davoli.

“Ulisse: Nuovi Sentieri” è un’opera che reinterpreta il viaggio omerico di Ulisse attraverso versi vibranti e appassionati. Come sottolinea il Prof. Santo Cardamone nella sua introduzione, la raccolta fonde l’eco della tradizione classica – con risonanze omeriche, dantesche e petrarchesche – con una modernità introspettiva, ispirata ad autori come Cesare Pavese, Seamus Heaney e Margaret Atwood.

L’Ulisse di Melacrinis è un eroe umano, tormentato da dubbi e desideri, immerso in paesaggi sensoriali che simboleggiano il conflitto interiore. Poesie come “E poi Troia” e “Ismara” evocano la distruzione di Troia e la furia della vendetta, trasformando il mito in una metafora universale dell’esperienza umana, tra superbia, memoria e ricerca di significato.

Ingresso libero e gratuito.