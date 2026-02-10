La rassegna “Caudex Oltre” ospita Umberto Galimberti. A Lamezia Terme una lectio magistralis sul primato della relazione

Condividi

Lamezia Terme – La rassegna “Caudex Oltre” si arricchisce di un appuntamento di assoluto rilievo culturale. Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21:00, il palcoscenico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ospiterà uno dei massimi pensatori contemporanei: il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti.

L’evento, inserito nella rassegna “Caudex Oltre” con la direzione artistica di Sabrina Pugliese, vedrà Galimberti protagonista di un incontro dal titolo fortemente evocativo “L’io e il noi: il primato della relazione”.

​ La presenza di Umberto Galimberti conferma la caratura della rassegna Caudex, inserita nel progetto “Vaca Fest 2026”, come polo d’attrazione per l’eccellenza intellettuale nazionale.

Galimberti, figura di spicco nel panorama filosofico europeo, guiderà il pubblico in una riflessione profonda sulla condizione umana moderna, analizzando come il recupero della dimensione relazionale sia la chiave per superare l’isolamento dell’individuo nella società contemporanea.

La rassegna si consolida come un appuntamento di alto livello, capace di coniugare spettacolo e approfondimento critico. L’incontro con Galimberti non è solo una conferenza, ma un evento culturale totale che trasforma il teatro in uno spazio di crescita collettiva e dibattito filosofico.

​”La cultura non è solo intrattenimento, ma bussola per interpretare il nostro tempo – ha affermato la direttrice artistica Sabrina Pugliese – ospitare un maestro come Galimberti è una sfida vinta per il territorio e per il festival”.