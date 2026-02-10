Locri si colora per il Gran Carnevale 2026: sfilate, musica e sapori della tradizione in Piazza dei Martiri

Condividi

LOCRI (RC) – La città di Locri si prepara a vivere una delle ricorrenze più attese dell’anno. Il Gran Carnevale Locrese 2026 trasformerà il cuore cittadino, e in particolare Piazza dei Martiri, in un palcoscenico a cielo aperto dove tradizione, divertimento e cultura popolare si fonderanno in una due giorni di festa indimenticabile. Un programma ricco, curato nei minimi dettagli dai tanti volontari, che mira a coinvolgere bambini, giovani e famiglie in un abbraccio collettivo fatto di maschere, musica e sapori autentici.

Il Gran Carnevale Locrese non è solo un evento ludico, ma un momento di aggregazione fondamentale per il tessuto sociale della Locride, capace di richiamare turisti e visitatori da tutta la Vallata del Torbido e oltre.

Il sipario si alzerà domenica 15 febbraio alle ore 10:00 con la grande sfilata dei carri allegorici e dei partecipanti in maschera. Il corteo partirà da Piazza Don Bosco per attraversare le vie principali della città, raggiungendo Piazza dei Martiri. Qui, la festa entrerà nel vivo con animazione e gonfiabili per i più piccoli, accompagnati dalla dolcezza della tradizionale crostata alla frutta offerta dai bar locali.

Il momento della convivialità è previsto per le ore 13:00 con il “Pranzo della domenica”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza per condividere i piatti tipici della tradizione, come la pasta di casa con le polpette. Il pomeriggio proseguirà all’insegna del talento: alle 18:00 sarà il turno del saggio di Carnevale curato dalla scuola di ballo “Nati per Sognare”. La serata di domenica culminerà alle 21:00 con il concerto spettacolo della “Disco Lottery90”, un viaggio emozionale tra le hit più iconiche della nostra musica, garantendo divertimento e balli per tutte le età. Durante la serata gli spettatori avranno la possibilità di vincere una crociera, altra grande opportunità per tutti i presenti.

I festeggiamenti riprenderanno lunedì 16 febbraio dalle ore 16:00, con un pomeriggio interamente dedicato ai bambini tra giochi e colori. Alle 18:00, spazio alla cultura locale con la rappresentazione teatrale della “Farsa”, a cura dell’Associazione Don Giovinazzo: uno spettacolo che unisce ironia e spirito carnevalesco, custodendo una tradizione secolare molto sentita dalla comunità.

Il gran finale sarà affidato, alle 20:30, al trascinante concerto dei Son’Abballu. Il gruppo chiuderà il Carnevale 2026 portando in piazza l’energia della musica popolare calabrese, trasformando Piazza dei Martiri in una grande festa da ballo collettiva.