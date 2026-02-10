Tirreno Festival, Geolier in concerto il 23 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (Cs)

Condividi

Un grande ritorno: dopo il successo senza precedenti registrato lo scorso anno ai Ruderi di Cirella a Diamante, con ben 16mila e 500 spettatori, un vero e proprio record per la nostra regione, Geoliersi prepara a salutare il pubblico calabrese con un’unica imperdibile date, il prossimo 23 agosto.

Inserito nella programmazione del Tirreno Festival, il concerto si terrà il 23 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (Cs), venue progettata e ideata per i grandi eventi da Ticket Service Calabria ed Alfredo De Luca, capace di ospitare fino a 19mila e 800 spettatori.

Geolier ha infatti annunciato ieri tutte le date del “Summer festival tour 2026” che lo condurrà anche in Calabria. L’artista porterà la potenza dei suoi show anche nei festival estivi, dopo il tanto atteso “Geolier stadi 2026”, in partenza a giugno. La tournée conta già tre date consecutive sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli oltre al suo debutto allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma. Il live non è solo una parte del percorso di Geolier: è il suo regno. Sul palco ha sempre fatto la differenza, superandosi show dopo show. Ogni passo è stato una conquista, collezionando record su record, con concerti curati in ogni dettaglio. Sul palco Geolier non si esibisce: comanda.

Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “Tutto è possibile” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il quarto album di Geolier, che al debutto ha conquistato il primo posto della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici FIMI/NIQ Italia (con “Dio lo sa”, il suo disco precedente, che continua ad essere stabile raggiungendo la top 10 della chart), imponendosi anche nella Top 10 dei Singoli, interamente monopolizzata dalle tracce del disco, così come il podio dei brani di tendenza di YouTube Italia. Un risultato che non si vedeva da più di due anni. L’ennesimo traguardo arrivato dopo l’esordio dominante su Spotify nelle prime 24 ore, con tutte le tracce del disco presenti nelle prime 16 posizioni della Top 50, certificando il momento di assoluta centralità di Geolier.

I biglietti per assistere al concerto possono essere già acquistati in tutti i punti vendita abituali e su TicketOne, oltre che attraverso i canali www.ticketservicecalabria.it e www.alfredodeluca.it.