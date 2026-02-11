Roccella Summer Festival 2026, annunciata Giorgia

Condividi

Roccella Summer Festival 2026: sul palco del Teatro al Castello arriva anche Giorgia. Il concerto è in programma il 1° agosto. La tappa calabrese del nuovo tour.

Farà tappa anche in Calabria il nuovo tour di Giorgia. La cantante romana sarà a Roccella Jonica (RC) il 1° agosto, all’interno della programmazione del Roccella Summer Festival 2026.

L’annuncio è arrivato mentre Giorgia festeggia il successo di “G”, il suo ultimo disco di inediti, debutto al primo posto tra gli album più venduti e già certificato Oro.

Un ulteriore riconoscimento che si aggiunge ai traguardi dell’ultimo anno: il doppio Platino per La cura per me, oltre 165 milioni di stream globali e secondo singolo più venduto del 2025, più di 100.000 biglietti venduti per i live e i vertici delle classifiche radiofoniche con i singoli estratti da “G”.

Il tour estivo “G – Summer”

Oltre al tour nei palasport previsto per marzo, Giorgia sarà protagonista dell’estate con “G – Summer”, una serie di 12 date in alcune delle location più suggestive d’Italia, tra cui due appuntamenti speciali all’Arena di Verona e alla Reggia di Caserta, e naturalmente il Teatro al Castello di Roccella Jonica.

Ad accompagnarla sul palco ci saranno: Sonny Thompson (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), William Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Frodella (corista), Andrea Faustini (corista), Valentina Sgarbossa (archi – violoncello), Caterina Coco (archi – violino), Alessio Cavalazzi (archi – violino) e Matteo Lipari (archi – viola).

In scaletta i grandi successi e i brani del nuovo album

Sul palco Giorgia porterà i suoi più grandi successi e i brani contenuti nell’album “G”, tra cui il nuovo singolo “CORPI CELESTI”, attualmente in radio.

Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo ed Enrico Brun, la canzone racconta la spinta al coraggio necessaria nella quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci lega gli uni agli altri e che richiede fiducia reciproca.

Biglietti disponibili

I biglietti per assistere al concerto di Giorgia al Roccella Summer Festival sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.