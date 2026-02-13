Carnevale di Lamezia, stop alla sfilata di domenica per le condizioni meteo avverse

Condividi

Lamezia, la sfilata dei “Giganti dell’Allegria” rinviata per maltempo. L’annuncio dell’associazione.

L’associazione Carnevale di Lamezia APS comunica con rammarico che la sfilata dei Giganti dell’Allegria, inizialmente prevista per domenica 15 febbraio, non potrà svolgersi a causa del perdurare delle condizioni meteo avverse.

Le previsioni non lasciano margini di miglioramento e hanno reso necessario un intervento tempestivo per garantire sicurezza e buona riuscita dell’evento.

Nuova data: domenica 22 febbraio 2026

La manifestazione viene dunque rinviata a domenica 22 febbraio 2026, quando si spera che il quadro meteorologico possa finalmente consentire lo svolgimento della tradizionale sfilata, molto attesa da famiglie, bambini e appassionati del Carnevale lametino.

La sfilata di martedì resta confermata

Diversa la situazione per la sfilata di martedì 17 febbraio, che al momento resta confermata alle ore 16.00. L’associazione si dichiara fiduciosa in un miglioramento del clima, pur monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Confermata l’estrazione della lotteria

Indipendentemente dal meteo e dall’eventuale svolgimento delle sfilate, viene ribadita la conferma dell’estrazione della Lotteria del Carnevale di Lamezia 2026, prevista per la sera di martedì 17 febbraio. L’evento si terrà comunque in un luogo pubblico, con o senza la presenza dei carri allegorici, così da garantire la partecipazione della cittadinanza e la regolarità dell’iniziativa.