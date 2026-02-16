Carnevale di Lamezia: annullata la sfilata di domani per allerta meteo. Confermata l’estrazione della lotteria

Lamezia Terme – L’associazione APS Carnevale di Lamezia comunica che la sfilata prevista per la giornata di domani è stata annullata a causa delle avverse condizioni meteo e dell’allerta diramata dalla Protezione Civile.
L’evento sarà probabilmente posticipato al prossimo weekend; seguirà una nuova comunicazione ufficiale per confermare la data del recupero.
Resta invece invariato l’appuntamento con la Grande Lotteria carnevale di Lamezia: l’estrazione del premio, un’autovettura Fiat Panda, avverrà regolarmente domani alle ore 19:00 presso il locale di Casa Mastroianni.
L’Associazione invita la cittadinanza a consultare i canali ufficiali per ogni ulteriore aggiornamento.