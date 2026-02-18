Estratto il biglietto vincente della Lotteria del Carnevale di Lamezia 2026

Condividi

Si è svolta ieri sera, martedì 17 febbraio, presso i locali de Il Cantagalli, l’estrazione del premio finale della Lotteria del Carnevale di Lamezia 2026.

L’estrazione si è tenuta alla presenza del funzionario incaricato in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, Ing. Paolo Tegano, che ha verificato il corretto svolgimento delle operazioni, garantendone la regolarità e la trasparenza.

Su 4.000 biglietti autorizzati, regolarmente richiesti e vidimati secondo la normativa vigente in materia di lotterie, sono stati venduti 1.778 tagliandi.

A coordinare le operazioni di estrazione è stato il Presidente dell’Associazione APS Carnevale di Lamezia Terme, Maurizio Calindro, insieme ai componenti dell’Associazione.

Momento particolarmente emozionante è stato quello dell’estrazione del biglietto vincente, affidata ad Andrea, un bambino di soli sette anni, scelto simbolicamente quale sguardo innocente della serata. Dopo essere stato bendato, Andrea ha avuto l’onore e la responsabilità di estrarre il tagliando fortunato.

Il numero vincente della Lotteria del Carnevale di Lamezia 2026 è risultato essere il 0359.

Il vincitore, previa verifica del biglietto in suo possesso, potrà ritirare il premio – una Fiat Panda Hybrid – presso la concessionaria Pino Salvatore, sita in via Perugini a Lamezia Terme.

Il Presidente Maurizio Calindro ha rivolto un sentito ringraziamento ai presenti, alla Famiglia Mastrianni per l’ospitalità e la disponibilità, all’Amministrazione Comunale e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della Lotteria del Carnevale di Lamezia Terme.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la sfilata dei carri prevista per il Martedì Grasso non ha potuto svolgersi. Tuttavia, la festa non si ferma: è stata semplicemente rinviata al prossimo weekend, con appuntamento sabato e domenica per la grande chiusura con la “Morte di Carnevale”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: ci ritroveremo con la sfilata dei Giganti dell’Allegria, perché il Carnevale, quando è comunità, non si annulla ma si rilancia.

Le cose belle, a volte, ritornano. E quando tornano, sanno farsi aspettare.