Lamezia, Biagio Izzo in scena con “L’Arte della Truffa” al Teatro Grandinetti

LAMEZIA TERME – Un appuntamento imperdibile con la comicità d’autore e l’intrattenimento di qualità. Domani, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Grandinetti ospiterà uno dei volti più amati dello spettacolo italiano: Biagio Izzo, protagonista dell’esilarante commedia “L’Arte della Truffa”.

L’evento si inserisce nel prestigioso cartellone del “Vaca Fest 6”, confermando la città di Lamezia Terme come epicentro culturale della regione grazie a una programmazione che unisce popolarità e spessore artistico.

Biagio Izzo non ha bisogno di presentazioni. Maestro della mimica e della battuta pronta, l’artista napoletano porta in scena un’opera che gioca magistralmente con il tema dell’arguzia e del paradosso. In “L’Arte della Truffa”, Izzo guida un cast d’eccezione – composto da Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale – in un meccanismo teatrale perfetto, capace di far ridere e riflettere sulle debolezze umane. La regia, curata da Augusto Fornari, assicura un ritmo incalzante che tiene lo spettatore incollato alla poltrona dal primo all’ultimo minuto.

​ ​Dietro il successo di questo appuntamento c’è la firma della Compagnia Teatrale I Vacantusi, cuore pulsante dell’organizzazione del Vaca Fest. Da anni, i promotori si distinguono per la capacità di portare sul territorio produzioni di livello nazionale, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.

​Il progetto è realizzato con il supporto di partner istituzionali di rilievo, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Calabria, il Comune di Lamezia Terme e la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, a testimonianza del valore sociale e culturale dell’iniziativa.