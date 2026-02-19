Lamezia, Biagio Izzo in scena con “L’Arte della Truffa” al Teatro Grandinetti

LAMEZIA TERME – Un appuntamento imperdibile con la comicità d’autore e l’intrattenimento di qualità. Domani, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Grandinetti ospiterà uno dei volti più amati dello spettacolo italiano: Biagio Izzo, protagonista dell’esilarante commedia “L’Arte della Truffa”.
L’evento si inserisce nel prestigioso cartellone del “Vaca Fest 6”, confermando la città di Lamezia Terme come epicentro culturale della regione grazie a una programmazione che unisce popolarità e spessore artistico.
Biagio Izzo non ha bisogno di presentazioni. Maestro della mimica e della battuta pronta, l’artista napoletano porta in scena un’opera che gioca magistralmente con il tema dell’arguzia e del paradosso. In “L’Arte della Truffa”, Izzo guida un cast d’eccezione – composto da Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale – in un meccanismo teatrale perfetto, capace di far ridere e riflettere sulle debolezze umane. La regia, curata da Augusto Fornari, assicura un ritmo incalzante che tiene lo spettatore incollato alla poltrona dal primo all’ultimo minuto.
Dietro il successo di questo appuntamento c’è la firma della Compagnia Teatrale I Vacantusi, cuore pulsante dell’organizzazione del Vaca Fest. Da anni, i promotori si distinguono per la capacità di portare sul territorio produzioni di livello nazionale, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
Il progetto è realizzato con il supporto di partner istituzionali di rilievo, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Calabria, il Comune di Lamezia Terme e la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, a testimonianza del valore sociale e culturale dell’iniziativa.