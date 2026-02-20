Lamezia, torna il Carnevale nel week end: i “Giganti dell’Allegria” pronti a sfilare di nuovo

Condividi

Dopo la pausa forzata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, torna finalmente l’allegria del Carnevale a Lamezia Terme.

Domani, sabato 21 febbraio, i “Giganti dell’Allegria” faranno il loro attesissimo ritorno su Corso Eroi di Sapri. L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 circa, quando l’Associazione APS Carnevale di Lamezia, che anche quest’anno ha organizzato la festa carnascialesca con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e il supporto di sponsor e volontari, darà ufficialmente il via alla manifestazione tra musica, spettacoli, coriandoli e tanto divertimento.

Sabato 21 febbraio la festa si svolgerà sino a tarda sera su Corso Eroi di Sapri, con la partecipazione di gruppi in maschera, esibizioni, animazione e tante sorprese pensate per grandi e piccoli.

Il corso si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio salotto cittadino in festa: un grande spazio a cielo aperto dove famiglie, giovani e bambini potranno ritrovarsi per vivere insieme musica, colori, spettacoli e momenti di condivisione all’insegna dell’allegria e della tradizione carnevalesca.

Domenica 22 febbraio, invece, spazio alla grande chiusura. I Giganti dell’Allegria attraverseranno le principali strade cittadine portando musica, colori e divertimento.

La sfilata prenderà il via intorno alle ore 16:00 con la partenza dei Carri Allegorici da Via Pertini, per poi proseguire lungo il primo tratto di Corso Eroi di Sapri. I carri, procedendo a marcia lenta, giungeranno in Piazza Fiorentino, dove svolteranno su Via delle Terme, per poi attraversare i principali punti nevralgici della città e, giunti all’incrocio con Via P.G. Vercillo, risalire fino a raggiungere intorno alle ore 19, l’Area Mercatale “Pino Cosentino”.

Qui, dopo i saluti finali, la festa lascerà spazio al momento della “Morte di Carnevale”, con sorprese che gli organizzatori preferiscono non svelare. Si ricorda inoltre la presenza dei punti selfie allestiti lungo il percorso per scattare foto ricordo e partecipare ai concorsi dedicati al gruppo più numeroso e al gruppo con la maschera o il travestimento più bello. Le premiazioni si terranno domenica sera prima della conclusione ufficiale.

Proprio questa sera inoltre, il presidente dell’Associazione, Maurizio Calindro, ha consegnato al vincitore il premio finale della lotteria del Carnevale: un’autovettura Fiat Panda, messa in palio e assegnata tramite estrazione avvenuta martedì scorso alla presenza dell’ingegnere Tegano, incaricato quale ufficiale comunale.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa sostenere una tradizione che unisce, diverte e rafforza il senso di comunità.