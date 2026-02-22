Catanzaro, alla Cittadella regionale la presentazione del Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso

Lunedì 23 febbraio, alle ore 10:30, nella Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la presentazione del Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso, iniziativa dedicata alla Media Education, alla legalità digitale e alla tutela dei minori nell’ecosistema tecnologico contemporaneo.
Un progetto dedicato alla cultura digitale e alla legalità
L’iniziativa è ideata dal Co.Re.Com. Calabria, con la compartecipazione della Calabria Film Commission e il contributo dell’Assessorato alla Legalità della Regione Calabria.
Gode inoltre del patrocinio di:
– AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
– Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria
– Fondazione Politeama
I relatori dell’incontro
Interverranno:
– Antonio Montuoro, assessore alla Legalità della Regione Calabria
– Fulvio Scarpino, presidente del Co.Re.Com. Calabria
– Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission
– Tonia Santacroce, sovrintendente della Fondazione Politeama di Catanzaro
Finalità e prospettive del Festival
Nel corso dell’incontro saranno illustrate:
– le finalità educative del Festival
– la sua architettura formativa
– le prospettive future dell’iniziativa
Il progetto intende coniugare linguaggio cinematografico, cultura della legalità e responsabilità digitale, in una visione condivisa tra istituzioni, scuola e comunità.