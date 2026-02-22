HapuEditore

Catanzaro, alla Cittadella regionale la presentazione del Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso
Eventi e Cultura

Catanzaro, alla Cittadella regionale la presentazione del Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso

22 Feb 2026
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

Lunedì 23 febbraio, alle ore 10:30, nella Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la presentazione del Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso, iniziativa dedicata alla Media Education, alla legalità digitale e alla tutela dei minori nell’ecosistema tecnologico contemporaneo.

Un progetto dedicato alla cultura digitale e alla legalità

L’iniziativa è ideata dal Co.Re.Com. Calabria, con la compartecipazione della Calabria Film Commission e il contributo dell’Assessorato alla Legalità della Regione Calabria.

Gode inoltre del patrocinio di:

– AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

– Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria

– Fondazione Politeama

I relatori dell’incontro

Interverranno:

– Antonio Montuoro, assessore alla Legalità della Regione Calabria

– Fulvio Scarpino, presidente del Co.Re.Com. Calabria

– Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission

– Tonia Santacroce, sovrintendente della Fondazione Politeama di Catanzaro

Finalità e prospettive del Festival

Nel corso dell’incontro saranno illustrate:

– le finalità educative del Festival

– la sua architettura formativa

– le prospettive future dell’iniziativa

Il progetto intende coniugare linguaggio cinematografico, cultura della legalità e responsabilità digitale, in una visione condivisa tra istituzioni, scuola e comunità.


Condividi