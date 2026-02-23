Sold out al Grandinetti per Vacantiandu Fest: Biagio Izzo travolge il pubblico con ‘L’arte della truffa’

Condividi

Lamezia Terme – Il Teatro Grandinetti ha registrato il tutto esaurito per uno degli appuntamenti più attesi di Vacantiandu Fest 2026, la rassegna diretta da Nico Morelli ed Ercole Palmieri.



Protagonista della serata, il mattatore Biagio Izzo, in scena con la brillante commedia “L’arte della truffa”, che ha letteralmente conquistato il pubblico tra ritmi serrati, equivoci e una comicità intelligente.

Scritta da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, con la regia dello stesso Augusto Fornari, la pièce ha offerto una miscela perfetta di ironia, ritmo teatrale e situazioni paradossali.

Un cast affiatato per una commedia irresistibile

Accanto a Izzo, un cast di grande affiatamento ha contribuito a rendere la serata indimenticabile:

Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale.

La trama

La storia si svolge nella casa elegante di Gianmario, uomo integerrimo e “gentiluomo del Papa”, e di sua moglie Stefania.

L’arrivo improvviso del fratello di lei, Francesco, truffatore di professione costretto agli arresti domiciliari proprio in casa loro, sconvolge la routine familiare.

La convivenza diventa esplosiva: Gianmario teme per la sua reputazione, soprattutto in vista di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli, mentre un carabiniere fin troppo zelante compare sempre nei momenti meno opportuni.

Quando un imprevisto rovescio finanziario rischia di travolgere Gianmario, sarà proprio il metodo poco ortodosso di Francesco a offrire una soluzione… attraverso una truffa “a fin di bene” ai danni di un austero Cardinale.

Una vicenda che mescola risate e riflessioni sulla rettitudine, sulle seconde possibilità e sulla fragilità umana.

Un ritorno applaudito

Il ritorno di Biagio Izzo al Teatro Grandinetti ha regalato al pubblico una serata di leggerezza e divertimento, ma anche un’occasione per riflettere – tra una risata e l’altra – sul valore della sincerità e sulla capacità di rimettersi in gioco.

Lo spettacolo si è concluso tra applausi scroscianti e una platea gremita, confermando ancora una volta il forte legame dell’attore con il pubblico lametino.