Mare Divino – Estate 2026: Cirò Marina presenta il cartellone estivo tra identità, cultura, sport ed enogastronomia

Cirò Marina inaugura la nuova stagione con “Mare Divino – Estate 2026”, un cartellone che diventa progetto di comunità: oltre due mesi di appuntamenti tra sport, spettacolo, tradizioni, cultura ed eccellenze enogastronomiche, con il nuovo brand “Cirò Marina Infinite” a rappresentare la visione di una città che guarda al futuro senza perdere le proprie radici.

Cirò Marina presenta il cartellone estivo 2026

Cirò Marina (KR) è pronta a vivere un’estate ricca di appuntamenti, esperienze e occasioni di incontro con “Mare Divino – Estate 2026”, il nuovo cartellone promosso dall’Amministrazione comunale e illustrato nel corso di una partecipata conferenza stampa, alla presenza di associazioni, organi d’informazione, operatori economici e rappresentanti del mondo dello sport e della cultura. Un programma che accompagnerà cittadini e visitatori da luglio a settembre, ma che, come sottolineato dalla Sindaca Mariagrazia Panebianco, rappresenta soprattutto il primo tassello di una più ampia visione amministrativa. «Quello che presentiamo oggi non è semplicemente un calendario di eventi estivi – ha spiegato il Sindaco – ma il biglietto da visita di una Cirò Marina che guarda avanti, una città aperta, plurale, capace di valorizzare le proprie eccellenze e di mettere al centro le persone. È l’inizio di un percorso che nasce da una visione condivisa e dal lavoro di squadra di tutta l’Amministrazione». Il cartellone è stato costruito in poche settimane grazie a un intenso lavoro di coordinamento tra gli assessorati, con l’obiettivo di proporre iniziative rivolte a ogni fascia d’età e distribuite in diversi luoghi della città, dal centro alle periferie, valorizzando il patrimonio culturale, sportivo e identitario del territorio.

Lo sport come linguaggio della comunità

Ad aprire simbolicamente la stagione sarà Luglio Sport, progetto illustrato dall’Assessore allo Sport Ferdinando Alfi, che ha evidenziato il significato sociale della manifestazione. «Lo sport non è soltanto competizione – ha ricordato – ma educazione, aggregazione, inclusione e crescita. Dopo aver ospitato negli anni importanti eventi nazionali e internazionali, quest’anno abbiamo scelto di mettere al centro le nostre associazioni sportive, autentico patrimonio della comunità, che ogni giorno lavorano con passione per formare i nostri ragazzi.» Dal 6 al 26 luglio il lungomare sarà teatro di venti giorni di attività sportive, esibizioni, discipline all’aperto e momenti di condivisione che culmineranno nella Festa dello Sport, occasione per celebrare il lavoro svolto dalle realtà associative cittadine.

Un’estate che racconta l’identità del territorio

Nel suo intervento, l’Assessore al Turismo Antonio Castiglione ha spiegato come il cartellone non sia stato concepito come una semplice successione di spettacoli, ma come un vero progetto di promozione territoriale. «Abbiamo voluto costruire non solo un’estate, ma una nuova narrazione della città, capace di mettere insieme turismo, cultura, imprese, associazioni, sport e tradizioni. Ogni evento racconta un pezzo dell’identità di Cirò Marina.» Proprio in quest’ottica nasce il nuovo marchio territoriale “Cirò Marina Infinite”, presentato in anteprima durante la conferenza stampa. Non un semplice logo, ma un brand destinato ad accompagnare tutte le attività di promozione della città: il sole, il mare e il calice richiamano i principali elementi identitari del territorio, mentre il termine Infinite esprime l’ambizione di proiettare Cirò Marina in una dimensione sempre più internazionale, valorizzandone storia, paesaggio, cultura e vocazione turistica.

Cultura, inclusione e valorizzazione delle eccellenze locali

Il programma intreccia eventi sportivi, spettacoli, teatro, cinema sotto le stelle, iniziative dedicate ai bambini, festival culturali, appuntamenti musicali e manifestazioni enogastronomiche. Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento delle associazioni cittadine, delle compagnie teatrali, del Consorzio di Tutela dei vini Cirò DOC, degli chef del territorio, degli operatori economici e delle numerose realtà che hanno contribuito alla costruzione del calendario. Tra le novità figurano anche iniziative dedicate all’inclusione sociale, come la mototerapia per ragazzi con disabilità, nuove location culturali, eventi pensati per valorizzare il centro storico e le produzioni gastronomiche locali, oltre a spettacoli capaci di unire intrattenimento e promozione del territorio.

Un invito a vivere Cirò Marina

“Mare Divino – Estate 2026” si propone così come un progetto che va oltre la programmazione estiva, diventando uno strumento di promozione della città e delle sue eccellenze. L’Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie, visitatori e turisti a partecipare numerosi agli appuntamenti in calendario, vivendo un’estate all’insegna della cultura, dello sport, della musica, della convivialità e della scoperta di un territorio che continua a investire sulla propria identità e sulla qualità dell’accoglienza. Con “Mare Divino”, Cirò Marina apre ufficialmente una stagione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, trasformando ogni evento in un’occasione di incontro, partecipazione e valorizzazione della comunità.