Grande successo a Lamezia Terme per la rassegna «Notturni»: il primo appuntamento dedicato a Giacomo Leopardi incanta il pubblico

Nella corte‑giardino di Palazzo Nicotera, filosofia, poesia e piano jazz si fondono in un’esperienza culturale unica. La rassegna «Notturni», ideata da Raffaele Gaetano, debutta con un evento dedicato a Giacomo Leopardi che conquista pubblico e critica.

Un debutto sospeso nel tempo

È stata una serata sospesa nel tempo, nella quale il pensiero e la poesia di Giacomo Leopardi hanno preso vita grazie a un perfetto intreccio di filosofia, piano jazz e parole. Si è concluso con un grande successo di pubblico e di critica l’appuntamento della rassegna «Notturni», ideata e diretta da Raffaele Gaetano, svoltosi nella suggestiva cornice della corte-giardino di Palazzo Nicotera. L’evento ha letteralmente rapito i presenti, offrendo un’esperienza culturale di altissimo livello.

I protagonisti della serata

A guidare il pubblico in questo viaggio nel profondo dell’animo leopardiano sono stati quattro protagonisti: Raffaele Gaetano, il filosofo e ideatore della rassegna, che ha via via introdotto gli spettatori nei segreti del pensiero leopardiano; Giancarlo Davoli, l’attore che, con una lettura di rara intensità e sensibilità, ha dato voce ai versi immortali del poeta di Recanati; Francesco Scaramuzzino, il pianista jazz che, per l’occasione, ha composto ed eseguito brani inediti e indimenticabili, capaci di dialogare perfettamente con la parola recitata; Annalisa Spinelli, che ha aperto l’evento introducendo gli spettatori alle tematiche della serata.

Un pubblico rapito dalla magia dei “Notturni”

Il pubblico, accorso numeroso, ha accolto la performance con entusiasmo, tributando lunghi applausi ai protagonisti in scena. La rassegna «Notturni» si conferma come uno degli appuntamenti culturali più raffinati del territorio, capace di coniugare la divulgazione filosofica con la bellezza delle arti performative in location storiche di pregio.