Casali del Manco: III Festa del Giardino dei Gelsi: arte, memoria e bellezza nella serata dedicata a Paolino Gullo

La Biblioteca e Casa Museo Gullo apre le porte al suo giardino per una serata che unisce storia, arte, teatro e tradizione. La terza edizione della Festa del Giardino dei Gelsi celebra l’eredità visionaria di Paolino Gullo e presenta il volume che ne racconta vita e modernità, accompagnata dalla voce narrante di Ernesto Orrico e dal ritmo dei Tamburi di Sant’Andrea Apostolo.

Il ritorno della Festa del Giardino dei Gelsi

Casali del Manco (CS) – Martedì 14 luglio 2026, alle ore 19.00, il suggestivo giardino della Biblioteca e Casa Museo Gullo ospiterà la III edizione della “Festa del Giardino dei Gelsi”, una serata speciale dedicata all’arte, alla memoria e alla bellezza della condivisione. La Festa del Giardino dei Gelsi nasce per ricordare l’eccezionale intuizione artistica dello scultore romantico Paolino Gullo (1846-1906) che, tra il 1877 e il 1882, trasformò il giardino di famiglia in un luogo unico e visionario. Un autentico giardino dell’anima, anticipatore dei moderni concetti di bioarchitettura, impreziosito da una scenografica fontana con giochi d’acqua e da originali decorazioni realizzate con conchiglie dalle valve variopinte. Sebbene quel giardino non esista più, continua a vivere nelle fotografie d’epoca, nei documenti di famiglia e nei ricordi tramandati da Casa Gullo.

La celebrazione del volume dedicato a Paolino Gullo

L’edizione 2026 sarà ancora più significativa perché rappresenterà anche l’occasione per celebrare la pubblicazione del volume dedicato a Paolino Gullo, edito da Luigi Pellegrini, un’opera che restituisce alla comunità la storia, il talento e la straordinaria modernità di un artista che merita di essere riscoperto e conosciuto.

La performance teatrale “Io Paolino”

Il momento centrale della serata sarà una coinvolgente performance di voce narrante dal titolo “Io Paolino” affidata a Ernesto Orrico, che interpreterà una selezione di lettere di Paolino Gullo, restituendo al pubblico, attraverso la forza della parola e dell’interpretazione, il pensiero, le emozioni e la sensibilità dell’artista. Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera della serata saranno anche i Tamburi di Sant’Andrea Apostolo, che con il loro coinvolgente ritmo accompagneranno alcuni momenti della manifestazione, contribuendo a creare un’esperienza ancora più suggestiva e partecipata, nel segno della tradizione e della memoria.

Ernesto Orrico, una voce autorevole del teatro contemporaneo

Ernesto Orrico è tra le voci più autorevoli e originali del teatro contemporaneo calabrese. Attore, autore e regista, laureato al DAMS dell’Università della Calabria, Orrico è protagonista da oltre venticinque anni di un intenso percorso artistico che intreccia teatro, letteratura, musica e ricerca sulla memoria dei luoghi. Vincitore del Premio Scenario nel 2001 si è esibito nelle più importanti realtà teatrali italiane, tra cui Zahir, Scena Verticale, Teatro della Ginestra, Squid Experience e Teatro Rossosimona, lavorando con maestri del teatro contemporaneo come Yves Lebreton, Cathy Marchand, Renato Carpentieri, Mariangela Gualtieri, Armando Punzo, Pippo Delbono e Peppino Mazzotta. La sua scrittura scenica, intensa e poetica, è riconosciuta per la capacità di dare voce alla memoria, all’identità e alle trasformazioni del nostro tempo, con spettacoli che hanno ottenuto importanti riconoscimenti e sono stati rappresentati in numerosi festival nazionali.

Un finale conviviale nel giardino della Casa Museo

Al termine del reading teatrale, il pubblico sarà invitato a condividere un aperitivo nel giardino, per brindare insieme alla pubblicazione del libro, salutare l’arrivo dell’estate e trascorrere un momento di incontro tra cultura, arte e convivialità. Una serata aperta a tutti per lasciarsi emozionare dalla voce di Ernesto Orrico e vivere insieme il fascino senza tempo della Biblioteca e Casa Museo Gullo.

Biblioteca Casa Museo Gullo

Piazza del Popolo,10 – loc. Macchia

87059 Casali del Manco (CS)