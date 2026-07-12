Sant’Eufemia Lamezia, il cuore della tradizione batte forte: il Gruppo Dance Tarantella conquista migliaia di spettatori

Una serata indimenticabile ha trasformato Piazza Italia in un grande teatro popolare a cielo aperto: il Gruppo Dance Tarantella ha riportato entusiasmo, identità e partecipazione collettiva durante i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, confermando Sant’Eufemia Lamezia come punto di riferimento per gli eventi che valorizzano cultura e tradizione.

La magia della tradizione popolare

Sant’Eufemia Lamezia ha vissuto una serata destinata a rimanere nel cuore della comunità in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. Il Gruppo Dance Tarantella ha regalato uno spettacolo straordinario, portando sul palco i colori, i suoni e l’energia della tradizione popolare. Danze coinvolgenti, costumi caratteristici e una straordinaria partecipazione del pubblico hanno trasformato Piazza Italia in un autentico teatro a cielo aperto.

Una piazza gremita e un entusiasmo travolgente

Migliaia di persone hanno raggiunto Sant’Eufemia per assistere all’evento, contribuendo a creare un’atmosfera di festa, gioia e condivisione che da tempo non si respirava. Famiglie, giovani, anziani e visitatori hanno riempito ogni angolo della piazza, accompagnando con applausi e partecipazione uno spettacolo che ha saputo unire folklore e identità. «Una festa così non si vedeva da anni» è stata la frase più ripetuta tra i presenti, segno di una manifestazione che ha saputo riportare entusiasmo e orgoglio in tutta la comunità.

Tradizione, devozione e promozione del territorio

La serata rappresenta uno dei momenti più significativi del programma dei festeggiamenti dedicati al Patrono, dimostrando come la devozione religiosa possa fondersi con la valorizzazione delle tradizioni popolari, offrendo occasioni di incontro e di promozione del territorio. Un successo che conferma Sant’Eufemia Lamezia come punto di riferimento per eventi capaci di richiamare un pubblico numeroso e di regalare emozioni autentiche.