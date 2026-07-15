Lamezia International Film Festival, quando il cinema diventa cura: nasce il progetto di Welfare Culturale

Nel cuore del LIFF Fuori, Piazzetta San Domenico diventa laboratorio di una nuova visione: cultura, arte e cinema come strumenti di benessere, terapia e inclusione. Lamezia Terme si candida a guidare la rivoluzione del welfare culturale in Calabria.

Oltre la terapia: cultura e salute insieme

La cultura non è solo svago o esercizio intellettuale; è un determinante sociale di salute fondamentale, capace di farsi terapia e accoglienza. È questo il potente messaggio emerso ieri sera, martedì 14 luglio, nello splendido scenario di Piazzetta San Domenico, nel corso dell’incontro “Oltre la Terapia: il valore dei linguaggi culturali nei percorsi di cura”, inserito nella cornice del LIFF Fuori (Lamezia International Film Fest). Il festival, giunto alla sua 13° edizione, ha ospitato un momento di profonda riflessione dedicato al diritto sociale alla cultura, alla salutogenesi e alle terapie integrate. Un dibattito acceso e partecipato che ha messo al centro la necessità di costruire, anche in Calabria, un modello strutturato di “welfare culturale” in linea con il Protocollo d’Intesa nazionale firmato tra il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute lo scorso 26 aprile.

Musei come presidi di benessere

La serata è stata moderata con sensibilità ed efficacia da Cristina Porcelli, che ha riportato anche il pensiero di Simona Bruni, Direttore del Museo Archeologico Lametino, evidenziando come i musei stiano cambiando pelle: “I nostri musei non sono più solo luoghi di conservazione passiva, ma spazi dinamici di benessere sociale. Il Museo Archeologico di Lamezia Terme è pronto a diventare un presidio attivo sul territorio per accogliere i pazienti oncologici e fragili nei propri percorsi di cura.” C’è stato quindi un confronto serrato tra istituzioni politiche, accademiche e museali, volto a tracciare le linee guida di un nuovo approccio alla salute pubblica.

Il cinema come ponte verso il benessere

Gianlorenzo Franzì, direttore artistico del LIFF, ha espresso orgoglio per l’apertura del festival a tematiche civili e di forte impatto sociale: “Il cinema e l’arte visiva curano l’anima, e la tredicesima edizione del nostro festival vuole dimostrare che lo schermo può e deve essere un ponte verso la comunità e il suo benessere.”

La cultura come diritto sociale

L’Assessore alla Cultura di Lamezia Terme, Annalisa Spinelli, ha sottolineato la natura politica e sociale dell’iniziativa: “La cultura è un diritto sociale sancito dalla nostra Costituzione ed è, a tutti gli effetti, un determinante di salute. Dobbiamo superare la logica degli eventi fini a se stessi e costruire infrastrutture sociali dove l’arte e il patrimonio storico della nostra Città entrino stabilmente nei percorsi di cura delle patologie croniche. Vogliamo che Lamezia Terme sia capofila di questa rivoluzione.”

Arte e cura: un’eredità antica

Un richiamo profondo alle radici storiche è giunto da Stefania Mancuso, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che ha tracciato una linea ideale tra contemporaneità e pensiero classico: “Sin dall’antichità l’arte e il bello sono stati considerati strumenti di elevazione e cura dell’anima. Nei santuari dedicati ad Asclepio, come quello di Epidauro, il percorso di guarigione prevedeva teatro, musica, poesia e architettura. Oggi abbiamo il dovere di recuperare questa visione sacra e scientifica dell’arte, strutturando percorsi formativi metodologicamente inattaccabili per i nuovi mediatori del benessere culturale.”

La testimonianza delle “Donne in Rosa”

Particolarmente toccante il contributo di Francesca Graziano, referente Komen Italia: “Le terapie integrate, la musica, la creatività non sono un lusso, ma un supporto scientificamente valido per affrontare ansia, isolamento e riscoprire la propria identità oltre la malattia. Una rete che unisce sanità e cultura è il dono più grande che si possa fare a una comunità.”

Venti storie di rinascita

La serata ha vissuto un momento di profonda umanità con la presentazione del volume “Venti Volte Vita” del dr. Enrico Antonio Errico, che raccoglie le storie di venti donne che hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno, dimostrando come la narrazione e la condivisione siano parte essenziale della cura.

Lamezia Terme verso il protocollo locale

Il Sindaco di Lamezia Terme ha annunciato i prossimi passi: “Nelle prossime settimane avvieremo un’interlocuzione con l’ASP di Catanzaro per definire un protocollo d’intesa locale. Vogliamo formare operatori culturali capaci di affiancare il personale sanitario nei percorsi integrati di cura. Lamezia Terme ha tutte le carte in regola per accreditarsi come Città della Cultura e della Salute.” Dalle suggestioni di Piazzetta San Domenico alla concretezza delle azioni, Lamezia si candida a diventare il laboratorio calabrese di una sanità più umana, inclusiva e bellissima. “La Cultura è Salute. La Prevenzione è il nostro capolavoro. Promuoviamola in tutte le sue forme.” conclude l’Assessore Spinelli.