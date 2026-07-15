Montauro riaccende l’estate: torna La Notte Azzurra, tre serate tra sapori, musica e spettacolo

Dal 31 luglio al 2 agosto il lungomare di Montauro diventa palcoscenico della tradizione calabrese: pesce azzurro, eccellenze enogastronomiche, musica dal vivo e comicità per una festa che celebra identità, territorio e comunità.

La festa dei sapori e della tradizione

Dal 31 luglio al 2 agosto il lungomare di Montauro torna ad animarsi con La Notte Azzurra, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare e delle eccellenze enogastronomiche calabresi. A partire dalle ore 21, il borgo costiero ospiterà tre serate all’insegna del gusto, dell’intrattenimento e della promozione del territorio. Protagonista dell’evento sarà il pesce azzurro dello Ionio, simbolo della tradizione marinara calabrese e ingrediente identitario di numerose ricette della cucina locale. Attorno a questo patrimonio si svilupperà un percorso che coinvolgerà produttori, operatori del settore, chef e visitatori in un’esperienza che coniuga cultura gastronomica, identità e convivialità.

Degustazioni, incontri e spettacoli

Il programma prevede degustazioni, incontri, momenti di approfondimento e spettacoli dal vivo, con l’obiettivo di promuovere le produzioni locali, sostenere il turismo enogastronomico e rafforzare il legame tra territorio, imprese e comunità. Ad accompagnare il pubblico ci sarà la conduttrice Maria Teresa Rotundo, che presenterà gli appuntamenti sul palco. Venerdì 31 luglio si esibirà la band di Tonino Trapasso con il progetto musicale “I Migliori Anni”, mentre il momento dedicato alla comicità vedrà protagonista Tonino Pironaci. Sabato 1° agosto spazio alla musica con Zuzza Dance e allo spettacolo comico di Piero Procopio. La manifestazione si concluderà domenica 2 agosto con il concerto dei Pink Floyd Tribute e la comicità di Rino e Giulio.

Montauro, il lungomare che diventa comunità

La Notte Azzurra si conferma così un appuntamento capace di raccontare la Calabria attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e la sua capacità di fare comunità. Tre serate in cui il lungomare di Montauro si trasforma in uno spazio di incontro, dove gastronomia, cultura, musica e spettacolo si fondono per offrire a residenti e turisti un’esperienza autentica, valorizzando le eccellenze del territorio e il patrimonio identitario della costa ionica.