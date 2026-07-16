Lamezia, l’8 agosto al Parco Mitoio l’originale show Techno Tarantella

LAMEZIA TERME – Dopo aver iniziato a farsi conoscere in numerose piazze della Calabria, TECHNO TARANTELLA torna dove tutto è cominciato.

L’8 agosto, l’anfiteatro del Parco Difesa-Mitoio, a pochi minuti dalle Terme di Caronte, ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo di un progetto nato proprio a Lamezia Terme.

TECHNO TARANTELLA è molto più di uno spettacolo musicale. È un format originale che mette in dialogo la musica Techno con la Tarantella, la Pizzica e altre tradizioni popolari del Sud Italia, dando vita a un linguaggio nuovo capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

L’obiettivo non è sostituire la tradizione, ma offrirle un nuovo modo di essere vissuta. Da una parte i più giovani riscoprono il patrimonio musicale popolare attraverso sonorità contemporanee; dall’altra, chi non conosce il mondo della musica elettronica ha l’occasione di scoprirne l’energia e conoscere cosa sia la musica techno ed il valore espressivo e culturale in un contesto familiare e profondamente legato alle proprie radici.

Negli ultimi mesi il progetto ha attraversato diverse piazze calabresi, raccogliendo migliaia di spettatori e dimostrando come mondi apparentemente lontani possano convivere sullo stesso palco. Un successo costruito dal basso, con poche risorse, semplicemente con la collaborazione di un gruppo di ragazzi con la stessa passione per la musica e che continua a crescere grazie al passaparola del pubblico, all’interesse di amministrazioni, a professionisti che credono nel progetto, Pro Loco e organizzatori di eventi che hanno scelto di inserire TECHNO TARANTELLA nei rispettivi calendari estivi.

La tappa di Lamezia Terme rappresenta quindi un momento dal forte valore simbolico per il progetto: È qui che questo progetto è nato, è qui che ha iniziato a prendere forma e sarà ancora qui che porterà uno spettacolo pensato per valorizzare il territorio attraverso l’innovazione, senza rinunciare alla propria identità.

Ad accogliere il pubblico sarà la suggestiva cornice dell’anfiteatro del Parco Difesa-Mitoio, una location immersa nel verde, particolarmente apprezzata durante l’estate per il clima fresco e la sua atmosfera naturale, ideale per vivere una serata all’insegna della musica e dello spettacolo.

Una location diversa da quelle in cui il format si è prestato fin ora, passando quindi dalle piazze ad un anfiteatro immerso nella natura, una location esclusiva a Lamezia Terme che merita di essere valorizzata, così il progetto TECHNO TARANTELLA ha scelto di valorizzare non solo la tradizione, ma anche una struttura capace di ospitare grossi eventi.

L’evento prenderà il via alle ore 18:00 con un programma che accompagnerà il pubblico fino a mezzanotte.

Sul palco si alterneranno:

• 18:00 – Seby Live – Videomix

• 18:50 – Wendi Grandinetti Live

• 19:00 – Doctor Keos – DJ Set Techno, Hard Techno e Hardstyle

• 21:30 – Preshow TECHNO TARANTELLA

• 22:00 – Show TECHNO TARANTELLA

L’appuntamento dell’8 agosto rappresenta un’occasione per vivere una serata diversa dal solito, in una delle location più caratteristiche del territorio lametino, attraverso uno spettacolo nato a Lamezia Terme e oggi protagonista di un percorso che continua a portare il nome della città nelle piazze della Calabria.