Catanzaro, ancora un fine settimana ricco di appuntamenti con la rassegna “Estarte”

Dopo lo straordinario successo dei festeggiamenti in onore di San Vitaliano, la ricca estate catanzarese prosegue con gli appuntamenti di “Estarte”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con gli Enti di Alta Formazione e le associazioni culturali e il concorso degli sponsor privati.

Anche questo fine settimana si annuncia denso di appuntamenti, concepiti per i gusti più diversi del pubblico e destinati ad animare tanto il centro storico quanto la marina.

Si comincia già oggi, venerdì 17 luglio, con “Bellavista, Bella in Vista” che dalle 18:00 e fino alla mezzanotte valorizzerà il più bel “balcone” cittadino sullo Jonio con estemporanee di pittura, mostre, presentazioni di libri, talk d’arte, tour nel centro storico, mercato di fiori e hobbisti e altri intrattenimenti.

Domani, sabato 18 luglio, doppio appuntamento con la musica in piazza Dogana nel quartiere Lido: alle 21:30, concerto di Veronica Parrilla & Carlo Maria Manna 4ET e poi, alle 22:30, concerto degli Skelters.

Sempre domani, sabato 18 luglio, aprirà i battenti uno degli appuntamenti più attesi dell’estate da grandi e piccini: il “Festival degli Aquiloni”, che quest’anno assumerà dimensione internazionale grazie alla partecipazione degli aquilonisti francesi. Due giorni di spettacolo puro e di laboratori per bambini, che si chiuderanno con il volo notturno delle grandi macchine volanti, domenica 19.

Sempre domenica 19 luglio, ancora musica in piazza Dogana: alle 21:30, concerto del Saverio Arlia Classic Quartet cui seguirà, alle 22:30 il concerto “Hirundini – Salsano De Carolis Duo”.

Dunque, un altro fine settimana da vivere, godendosi la città e soprattutto stando insieme.