Cleto accoglie Michele Affidato: al Castello Angioino la sfilata ‘I Gioielli dalla Magna Grecia ad Oggi’ celebra l’arte orafa calabrese

Domenica 19 luglio il borgo di Cleto ospita Michele Affidato, maestro orafo di fama internazionale. Nella cornice del Castello Angioino di Savuto, la sfilata-esposizione “I Gioielli dalla Magna Grecia ad Oggi” celebra storia, identità e talento calabrese.

Un Castello che diventa salotto culturale della Calabria

Un altro grande appuntamento attende il borgo di Cleto che, negli ultimi anni, ha trasformato il suo Castello Angioino di Savuto in un autentico salotto della Calabria, luogo di incontro tra cultura, tradizioni, arte e personalità che contribuiscono a valorizzare l’immagine della nostra terra. Domenica 19 luglio, alle ore 21:00, la comunità cletese avrà l’onore di accogliere il Maestro Orafo Michele Affidato, una delle figure più prestigiose e rappresentative dell’arte orafa italiana contemporanea, protagonista di una carriera straordinaria che ha portato il nome della Calabria nei più importanti contesti nazionali e internazionali.

La sfilata-esposizione: un viaggio nella storia dell’arte orafa

Nella suggestiva cornice del Castello si terrà la sfilata-esposizione “I Gioielli dalla Magna Grecia ad Oggi”, un viaggio affascinante attraverso secoli di storia, tradizione e innovazione, raccontati attraverso una collezione di opere che rappresentano l’evoluzione dell’arte orafa e il legame profondo tra identità, cultura e bellezza.

Michele Affidato: il maestro che porta la Calabria nel mondo

Michele Affidato è oggi riconosciuto come uno dei più autorevoli maestri orafi italiani. Nato e cresciuto a Crotone, ha saputo trasformare il talento, la passione e l’amore per le proprie radici in un percorso artistico di assoluto prestigio. Le sue creazioni hanno raggiunto ogni parte del mondo, conquistando l’ammirazione di personalità della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni e della fede. Definito “l’orafo dei Papi”, Affidato ha realizzato importanti opere di arte sacra destinate alla Santa Sede e ai Pontefici, collaborando con il Vaticano nella realizzazione di prestigiose opere donate a capi di Stato, autorità religiose e rappresentanti istituzionali di tutto il mondo. Le sue opere sono state benedette e apprezzate da San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco e Papa Leone XIV.

Un talento celebrato anche nel mondo dello spettacolo e del cinema

Dal 2010 firma inoltre alcuni dei più celebri riconoscimenti del Festival di Sanremo, tra cui il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, diventati simboli della più importante manifestazione musicale italiana. Il suo talento ha lasciato un segno anche nel mondo del cinema attraverso premi e opere dedicate a prestigiosi festival nazionali e internazionali, consegnati a personalità del calibro di Sophia Loren, Richard Gere, Nicole Kidman, Francis Ford Coppola, Oliver Stone, Catherine Deneuve e numerosi altri protagonisti della scena mondiale.

Una serata che celebra identità, talento e orgoglio calabrese

Durante la serata sarà possibile ammirare alcune delle opere più rappresentative realizzate dal Maestro, testimonianza di una carriera che unisce tradizione artigianale, ricerca artistica e profonda sensibilità culturale. Per la comunità di Cleto si tratta di un appuntamento di grande valore culturale e simbolico. Accogliere una personalità come Michele Affidato significa rendere omaggio a una delle più luminose eccellenze della Calabria, un uomo che, pur raggiungendo il successo internazionale, non ha mai smesso di raccontare e valorizzare la propria terra. La sua presenza rappresenta un messaggio importante soprattutto per le nuove generazioni: la dimostrazione che talento, sacrificio e amore per le proprie radici possono trasformarsi in un patrimonio capace di dare lustro all’intera Calabria.

Cleto, luogo di incontro tra cultura e storie di successo

Ancora una volta Cleto si conferma luogo di incontro tra storie di successo, cultura e identità, continuando a costruire, nel cuore della Calabria, uno spazio dedicato a chi contribuisce ogni giorno a raccontare il volto migliore della nostra regione. Appuntamento dunque a domenica 19 luglio, alle ore 21:00, presso il Castello Angioino di Savuto, per una serata che unirà arte, emozione e orgoglio calabrese.