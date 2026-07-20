Jacurso inaugura il museo interattivo a cielo aperto “Jacurso ieri e oggi”: un viaggio digitale nella memoria del borgo

L’associazione “Ferdinando Serratore – Sindaco per sempre – APS” apre l’estate con un progetto innovativo che unisce tradizione e tecnologia. Un percorso guidato tramite QR code per scoprire la storia del paese. L’evento sarà riproposto il 7 agosto.

Inaugurato il museo interattivo a cielo aperto “Jacurso ieri e oggi”, promosso e realizzato dalla “Ferdinando Serratore – Sindaco per sempre – APS”. L’evento verrà riproposto dal Consiglio Direttivo il prossimo 7 agosto

L’agenda estiva degli eventi sponsorizzati dall’associazione “Ferdinando Serratore – Sindaco per sempre – APS” si apre con l’inaugurazione del museo interattivo a cielo aperto “Jacurso ieri e oggi”, tenutasi il 19 luglio scorso. Un vero e proprio viaggio nel tempo, partendo dal Santuario della Madonna della Salvazione, luogo simbolo del piccolo borgo. Il progetto prevede che, mediante la scansione di un qr code dal proprio smartphone, si acceda ad un percorso guidato per tappe, volto a conoscere e riconoscere i luoghi più significativi del paesino, confrontandoli con le raffigurazioni delle fotografie storiche, presenti sull’apposita piattaforma.

Un’esperienza digitale per valorizzare la memoria del territorio

“L’accesso è facile, veloce ed intuitivo, non richiede registrazione ed è completamente gratuito per l’utenza. L’installazione del QR CODE, che verrà collocato stabilmente, garantirà il servizio in modo permanente a chiunque voglia provare il percorso” così commenta l’Avv. Mariangela Procopio, Presidente in carica della APS. “Tradizione ed evoluzione non devono necessariamente essere viste in contrapposizione. Al contrario, se messe insieme possono dar vita a qualcosa di speciale. Il nostro obiettivo è quello di promuovere Jacurso e di regalare un’esperienza diversa a chi si troverà a passeggiare nelle nostre vie. Da parte del Consiglio Direttivo, ringrazio tutte le persone e tutti i soci che hanno partecipato, ed in particolare il Dott. Michele Esposito, che ha curato la realizzazione della piattaforma, consentendo la buona riuscita dell’evento. Lo riproporremo il prossimo 7 agosto”.

Gli altri appuntamenti dell’estate jacursese

Gli altri appuntamenti a cura della Associazione saranno l’evento “Giovani Wannabe: paure, sogni e speranze delle nuove generazioni” del prossimo 31 luglio, che vedrà come ospiti la Dott.ssa Maria Mirabelli, psicologa clinica e forense, ed il cantautore emergente calabrese Speedy, e la mostra fotografica “Jacursesi nel mondo: storie di emigrazione” di giorno 1 agosto, in occasione della Festa del Ritorno, serata conviviale di bentornato agli emigrati, nata da un’idea del Sindaco Ferdinando Serratore e giunta alla sua decima edizione.