La Notte Azzurra presenta il cartellone musicale 2026: tre serate di live sul lungomare di Montauro

Dal 31 luglio al 2 agosto il lungomare di Montauro si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con tre appuntamenti musicali pensati per coinvolgere tutte le generazioni, affiancando il percorso dedicato alle eccellenze enogastronomiche calabresi.

Musica dal vivo per tre serate sul lungomare di Montauro

La Notte Azzurra svela il cartellone musicale: tre serate di live sul lungomare di Montauro. Musica dal vivo e grandi successi accompagneranno l’edizione 2026 de La Notte Azzurra, in programma sul lungomare di Montauro dal 31 luglio al 2 agosto. Il cartellone musicale affianca il percorso dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Calabria con tre appuntamenti pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

L’apertura con Tonino Trapasso band – I Migliori Anni

Ad aprire il programma, venerdì 31 luglio, sarà Tonino Trapasso band – I Migliori Anni, con uno spettacolo che ripercorre alcuni dei più grandi successi della musica italiana e internazionale.

Zuzza Dance porta energia e ritmo nella serata del 1° agosto

Sabato 1° agosto spazio a Zuzza Dance, protagonista di una serata caratterizzata da ritmo, energia e coinvolgimento del pubblico.

Gran finale con i Pink Floyd Tribute

A chiudere il cartellone, domenica 2 agosto, saranno i Pink Floyd Tribute, con un concerto dedicato al repertorio della storica band britannica, tra le più influenti nella storia del rock.

La conduzione delle serate

A presentare gli spettacoli sarà Maria Teresa Rotundo, che condurrà la prima serata della manifestazione, mentre per le altre due date l’evento sarà condotto dall’immancabile Tonino Trapasso, un presentatore indimenticabile specialmente dopo la sua esibizione canora prevista nella serata inaugurale.

Un evento che unisce musica, cultura e territorio

Il programma musicale rappresenta uno degli elementi che completano l’offerta de La Notte Azzurra, manifestazione che negli anni ha consolidato il proprio ruolo tra gli appuntamenti estivi della costa ionica calabrese. Accanto alla valorizzazione del pesce azzurro e delle produzioni agroalimentari del territorio, la rassegna propone infatti un calendario di spettacoli capace di trasformare il lungomare di Montauro in uno spazio di incontro, cultura e intrattenimento.