Freedom Party accende l’Anfiteatro Mitoio: un viaggio musicale dagli anni ’80 a oggi nel cuore di Lamezia Terme

Il 31 luglio l’Anfiteatro Mitoio torna a vivere con una serata che unisce musica, inclusione, street food e comunità. Tre DJ, quattro decenni di suoni e un evento pensato per essere accessibile a tutti, grazie al patrocinio dell’associazione Ad Turres.

Musica e tramonto al Parco Mitoio

Freedom Party: un viaggio nella musica dagli anni ’80 a oggi all’Anfiteatro Mitoio. Il 31 luglio, a Lamezia Terme, torna a vivere il suggestivo Anfiteatro Mitoio con “Freedom Party”, una serata che promette di attraversare quattro decenni di storia della musica, dagli anni ’80 fino ai suoni più contemporanei. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00, quando l’evento prenderà il via accompagnando il pubblico dal tramonto fino a notte inoltrata, in una delle location più affascinanti del territorio, incorniciata dal verde di Parco Mitoio.

Tre DJ per un’unica grande festa

Sul palco si alterneranno tre nomi noti della scena DJ locale: Francesco D’Augello, Matteo Serratore e Loris, pronti a guidare gli ospiti in un percorso sonoro capace di intrecciare epoche e generazioni diverse in un’unica grande festa.

Il patrocinio di Ad Turres e lo spirito comunitario

La serata è patrocinata dall’associazione Ad Turres, da anni attiva sul territorio in progetti di inclusione e attività rivolte alla comunità locale, a conferma dello spirito aperto e partecipativo che caratterizza l’iniziativa.

Street food lametino e sapori autentici

Non mancherà il lato gastronomico della serata: l’area food sarà curata dalla Macelleria Calabria, realtà che si è affermata come eccellenza dello street food lametino, pronta a offrire ai presenti sapori autentici del territorio.

Un evento inclusivo e senza barriere

Particolare attenzione è stata riservata all’inclusività dell’evento: lo staff organizzativo si occuperà personalmente di assistere le persone con disabilità e le famiglie con carrozzine e passeggini, affinché tutti possano vivere la serata senza barriere e con la massima comodità.

Una notte di musica, comunità e libertà

Freedom Party si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per chi ama la buona musica, il buon cibo e le atmosfere all’aperto, in un contesto pensato per essere accogliente e aperto a tutti.