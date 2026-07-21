Inaugurato il Museo della Comunicazione Kolbe: un’emozione che segna la storia di San Pietro in Amantea

Il 18 luglio 2026 la comunità di San Pietro in Amantea ha vissuto una serata memorabile con l’inaugurazione del Museo della Comunicazione Kolbe. La Fondazione Kolbe ringrazia cittadini, istituzioni e associazioni per una partecipazione calorosa che apre un nuovo capitolo culturale per il territorio.

Un momento storico per la comunità

Un’emozione che resterà nella storia della nostra comunità. Lo scorso 18 luglio 2026, a San Pietro in Amantea, abbiamo vissuto un momento di straordinario valore umano, culturale e sociale con l’inaugurazione del Museo della Comunicazione Kolbe. Una serata intensa, ricca di incontri, emozioni e condivisione, che ha segnato l’inizio di un percorso dedicato alla conservazione della memoria e alla valorizzazione della comunicazione come strumento di crescita, dialogo e sviluppo.

Il ringraziamento della Fondazione Kolbe

La Fondazione Kolbe desidera esprimere il più sincero e sentito ringraziamento a tutte le autorità, alle associazioni, agli ospiti, agli amici e ai cittadini che hanno voluto onorarci con la loro presenza. La partecipazione così numerosa e calorosa ha rappresentato per noi il riconoscimento più bello dell’impegno profuso e della visione che ha dato vita a questo progetto, immaginato e fortemente voluto da Fra Pio Marotti.

Un museo pensato per dialogo e formazione

Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questo importante traguardo e a quanti continueranno a sostenere il Museo della Comunicazione Kolbe, affinché diventi sempre più un luogo di cultura, dialogo, formazione e incontro tra generazioni. Con gratitudine e rinnovato entusiasmo, guardiamo al futuro certi che questo museo saprà essere una risorsa preziosa per il territorio e per tutti coloro che ne varcheranno la soglia.

Fondazione Kolbe ETS.