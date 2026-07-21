Lamezia, nuovo appuntamento con il cinema dell’associazione UNA: “Dreams” venerdì sera al Chiostro San Domenico

LAMEZIA TERME – Il film Dreams (2025), interpretato dal premio Oscar Jessica Chastain e diretto dal regista messicano Michel Franco, verrà proiettato venerdì alle 21:00 al Chiostro San Domenico di Lamezia Terme.

L’appuntamento è il terzo evento della rassegna cinematografica a cura dell’associazione UNA, da anni impegnata nel promuovere pellicole di qualità che si sono distinte sulla scena internazionale, proponendole al pubblico lametino in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Dreams è un film profondamente attuale, che ha partecipato a importanti manifestazioni internazionali, tra cui la 75° Berlinale e la Festa del Cinema di Roma.

Fernando, il protagonista, è un giovane e aitante ballerino messicano che attraversa il confine tra il proprio Paese e gli Stati Uniti raggiungendo Jennifer a San Francisco, donna matura dell’alta società americana della quale da qualche tempo è amante. Convinto che quel legame possa dargli una nuova vita agiata, la realtà si rivela rapidamente meno rosea delle sue aspettative. La strada che immaginava lineare si trasforma in un terreno impervio, fatto di squilibri affettivi, difficoltà economiche e una distanza culturale che si fa sempre più evidente. Il regista affronta attraverso la storia dei due protagonisti i rapporti tra Stati Uniti e Messico, ancora più sotto i riflettori dopo il Campionato del Mondo di calcio appena concluso.

Il cartellone dell’associazione UNA prevede proiezioni cinematografiche fino al 3 gennaio 2027. Sarà possibile scaricare il programma dalle pagine social dell’associazione o chiedendolo a unassociazione@gmail.com. Per assistere alle proiezioni basterà sottoscrivere una tessera al costo di 20 euro che darà diritto a partecipare a tutti i film in rassegna.