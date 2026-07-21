Magna Graecia Food Feast: a Soverato si rinnova la vetrina del gusto calabrese tra identità, innovazione e cultura

Dal 25 luglio all’1 agosto, il Magna Graecia Film Festival ospita la quarta edizione del Magna Graecia Food Feast: un’area lounge dedicata alle eccellenze agroalimentari calabresi, tra prodotti tipici, biodiversità, creatività culinaria e una narrazione del territorio che unisce tradizione e futuro.

La vetrina del gusto al MGFF

Si rinnova la vetrina del Magna Graecia Food Feast a Soverato: il gusto della Calabria protagonista tra identità e innovazione. Ritorna al Magna Graecia Film Festival, che dal 25 luglio all’1 agosto celebrerà la sua ventitreesima edizione, la vetrina speciale dedicata alle eccellenze enogastronomiche made in Calabria. Il Food Feast, giunto alla sua quarta edizione, è promosso in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e l’ARSAC.

L’area lounge: aromi, qualità e filiera

Dietro le quinte del MGFF sarà allestita un’area lounge che offrirà a produttori e distributori l’opportunità di presentare un’ampia varietà di prodotti tipici del territorio. Uno spazio pensato per esaltare aromi intensi, qualità delle materie prime e valore di una filiera che affonda le radici nella tradizione, dialogando con l’innovazione. I prodotti tipici e a denominazione saranno fonte di ispirazione per le proposte culinarie di Luigi Quintieri e per le pizze special di Daniele Aiello, consolidando la mission del Food Feast: promuovere l’identità gastronomica calabrese in connessione con le nuove tendenze della cucina contemporanea.

La ricchezza vitivinicola calabrese

Il percorso sensoriale troverà compimento nell’incontro con la ricca cartina vitivinicola calabrese, autentica espressione di una terra capace di custodire sapori, profumi e saperi tramandati di generazione in generazione.

Le parole dell’assessore Gianluca Gallo

«Il Magna Graecia Food Feast rappresenta un tassello della nuova narrazione della Calabria, capace di promuovere le proprie eccellenze in un contesto nazionale e internazionale», dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. «Il sostegno continuo al sistema agricolo calabrese, puntando alla qualità, ci ha consentito di valorizzare i prodotti del territorio e farne una leva di sviluppo economico, culturale e occupazionale».

La visione di ARSAC: biodiversità e identità

Sulla stessa linea il direttore generale di ARSAC, Fulvia Caligiuri, sottolinea: «Biodiversità e identità dei territori sono i pilastri della nostra azione. La biodiversità richiama il patrimonio straordinario dei prodotti DOP e IGP, mentre l’identità racconta il legame profondo tra produzioni e luoghi. Insieme, questi fattori aprono nuove frontiere di crescita e rafforzano la rete tra istituzioni e imprese».

Un racconto del gusto che diventa esperienza

Il Magna Graecia Food Feast rinnova la sua formula di successo nel legame profondo con l’ambiente, la memoria collettiva e la cultura delle comunità locali, trasformando il racconto del gusto in un’esperienza autentica.