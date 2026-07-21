Paesaggi umani: Marcello Quintanilha al Parco Archeologico di Castiglione. Quando le rovine diventano storie e il fumetto dialoga con la memoria dei luoghi

Giovedì 23 luglio il Parco Archeologico di Castiglione ospita un incontro unico tra archeologia, letteratura disegnata e comunità. Il maestro del fumetto Marcello Quintanilha dialoga con Mario Greco in un laboratorio immersivo che intreccia paesaggio, memoria e narrazione. Un nuovo tassello del progetto “Vietato leggere fumetti”, in collaborazione con il Comune di Paludi.

Paesaggi che parlano, rovine che raccontano

Marcello Quintanilha al Parco Archeologico di Castiglione di Paludi (CS), giovedì 23 luglio 2026, ore 18.00: quando la letteratura disegnata incontra la memoria dei luoghi. Incontro laboratoriale con il fumettista Marcello Quintanilha in dialogo con Mario Greco, in collaborazione con Cooperativa Letteraria e I.C. “B. Bennardo”.

Che cosa raccontano le rovine? E come possono i resti di un’antica città continuare a parlare al presente? Da queste domande nasce Paesaggi umani. Disegnare le rovine, immaginare le storie, l’azione culturale che vedrà protagonista Marcello Quintanilha, tra le più autorevoli voci della letteratura disegnata contemporanea e vincitore del Fauve d’Or al Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême nel 2022.

Un progetto che unisce territori, scuole e istituzioni culturali

L’iniziativa rappresenta una tappa del percorso culturale di Vietato leggere fumetti, promosso dal Comune di Corigliano-Rossano e realizzato con Cooperativa Letteraria, che attraverso il fumetto promuove il dialogo tra letteratura, educazione, patrimonio e territorio. Grazie alla collaborazione con il Comune di Paludi e la Direzione scientifica del Parco Archeologico di Castiglione, il progetto amplia il proprio raggio d’azione, costruendo nuove connessioni tra istituzioni, luoghi della cultura e comunità.

Archeologia e fumetto: un laboratorio in due tempi

L’incontro è concepito come un percorso in due tempi, nel quale saranno l’archeologia di Castiglione e il paesaggio medesimo a diventare protagonisti del racconto e del laboratorio che l’artista condividerà con i presenti. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Paludi Domenico Baldino, Donatella Novellis, Direttrice scientifica del Parco Archeologico di Castiglione e del Museo Civico di Paludi, accompagnerà il pubblico in una incursione archeologica tra i resti dell’antica città fortificata, guidando i partecipanti alla scoperta dell’archeologia, dell’assetto urbano e del valore storico e naturalistico del sito.

Il percorso culminerà presso la monumentale Porta Est, uno dei punti più suggestivi dell’abitato ellenistico, che si farà scenario dell’incontro con Quintanilha e punto di partenza della conversazione con Mario Greco dedicata al rapporto tra paesaggio, memoria e letteratura disegnata.

Il Brasile di Quintanilha e la Calabria delle rovine: due paesaggi che dialogano

Le opere di Quintanilha raccontano il Brasile attraverso quartieri popolari, periferie, famiglie e comunità segnate da trasformazioni sociali. Nelle sue storie i luoghi non sono sfondo, ma parte viva della narrazione. Da questa sensibilità nasce il dialogo con il Parco Archeologico di Castiglione: un incontro tra linguaggi diversi accomunati dalla capacità di raccontare l’essere umano attraverso i luoghi che abita.

Paesaggi umani sarà un’esperienza culturale che intreccia archeologia e letteratura disegnata, mostrando come il patrimonio possa generare nuove narrazioni e nuovi modi di leggere il presente. L’azione culturale vede il patrocinio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato provinciale di Cosenza e il coinvolgimento dell’I.C. “B. Bennardo”, della Pro Loco Paludi e dell’associazione Akmè.

Un progetto che costruisce reti culturali

L’appuntamento testimonia la volontà di Vietato leggere fumetti di costruire relazioni tra territori e istituzioni culturali, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico come spazio di incontro e produzione culturale.

Il momento centrale della presenza di Quintanilha in Calabria resta l’incontro pubblico di mercoledì 22 luglio, alle ore 21.00, presso l’Anfiteatro Rino Gaetano di Rossano, dedicato ai paesaggi umani dell’autore e al rapporto tra fumetto, cinema e contemporaneità.

Gli altri appuntamenti del programma

Martedì 21 luglio – Castello Ducale di Corigliano. Dalle 17.00 alle 19.00, laboratorio di narrazione a fumetti per bambini e ragazzi, dedicato alla creazione di personaggi e tavole illustrate. Venerdì 24 luglio – Centro per minori “L’Aquilone”. Laboratorio partecipativo dedicato ai bambini e ai ragazzi coinvolti nelle attività estive, guidati da Quintanilha nella creazione di storie e personaggi.