Magna Graecia Film Festival 2026: Soverato accende i riflettori su Can Yaman, Kevin Spacey e i grandi protagonisti del cinema internazionale

Dal 25 luglio al 1° agosto 2026 torna a Soverato il Magna Graecia Film Festival: opere prime, documentari, ospiti internazionali, musica, libri, salute, giustizia e food experience. Una 23ª edizione che conferma la kermesse come uno dei festival più prestigiosi del Mediterraneo.

L’apertura del Festival

Al via domani a Soverato la ventitreesima edizione del Magna Graecia Film Festival, uno dei principali festival cinematografici del Mezzogiorno e tra le manifestazioni che hanno ospitato il maggior numero di Premi Oscar e protagonisti del cinema internazionale. Diretto artisticamente da Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. La sezione Documentari è curata da Antonio Capellupo, mentre quella internazionale è affidata a Silvia Bizio, da anni punto di riferimento tra Hollywood e il cinema italiano. La serata inaugurale aprirà con il Magna Graecia Sport, curato da Massimo Mauro, già calciatore, dirigente e opinionista sportivo, per raccontare il valore dello sport come fenomeno culturale, sociale e umano, capace di ispirare storie di talento e passione. Protagonista dell’incontro sarà Piero Ausilio, direttore sportivo dell’FC Internazionale Milano, che con lo stesso Mauro e Tommaso Labate ripercorrerà le tappe di una carriera ai vertici del calcio italiano e internazionale, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sul lavoro dietro le quinte di una delle società più prestigiose d’Europa. A seguire sul palco la star turca Can Yaman, attore-simbolo del recente kolossal Sandokan che riceverà la Colonna d’Oro, realizzata dal Brand GB Spadafora e terrà una conversazione moderata dal giornalista cinematografico Antonio Capellupo, per raccontarsi di fronte al pubblico. Chiuderà la serata la proiezione di Lo chiamava Rock ‘N Roll di Saverio Smeriglio, in concorso nella Sezione Opere Prime e Seconde Italiane, presentato dal regista, da Ivana Lotito, Andrea Montovoli e Federico Villa.

Kevin Spacey ospite d’onore

Ospite d’onore di questa edizione sarà Kevin Spacey, due volte Premio Oscar e protagonista assoluto della storia del cinema contemporaneo. L’attore riceverà la Colonna d’Oro, sarà protagonista di una Conversazione d’Autore condotta da Silvia Bizio e presenterà al pubblico Il prezzo di Hollywood (Swimming with Sharks), il film che contribuì a rivelarne il talento internazionale. La presenza di Spacey rappresenta un nuovo tassello di un percorso costruito in oltre due decenni di lavoro, durante i quali il Magna Graecia Film Festival ha saputo portare in Calabria alcune delle personalità più prestigiose del cinema mondiale, trasformando Soverato in un luogo di dialogo tra il grande cinema internazionale, i giovani autori e il pubblico.

Conversazioni d’Autore e programma culturale

Le Conversazioni d’Autore vedranno protagonisti oltre a Can Yaman, Kevin Spacey, Valeria Golino, Marco D’Amore, Lino Banfi, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino, ai quali si aggiungeranno Ivana Lotito, Irene Maiorino, Lucia Calamaro, Andrea Montovoli, Ludovica Rampoldi, Marco Spagnoli, Francesco Colella, Massimo De Lorenzo, Nicolangelo Gelormini, Alberto Palmiero, Aurora Quattrocchi, Saverio Smeriglio, Gaia Nugnes e Federico Villa. Le serate saranno condotte da Carolina Di Domenico e Marco Maccarini. Accanto al programma cinematografico tornano gli appuntamenti di Magna Graecia Book e Magna Graecia Salute, mentre l’edizione 2026 introduce i Dialoghi sulla Giustizia, uno spazio permanente dedicato al confronto tra magistratura, avvocatura, accademia e società civile sui temi della legalità, dei diritti e della responsabilità pubblica. Particolarmente significativo sarà l’omaggio a Ettore Scola, Presidente Onorario del Festival, nel decennale della sua scomparsa, con la visione live di un frammento dello spettacolo “Una serata particolare” ideato e scritto dal nipote Giacomo Lazotti.

Le giurie e i film in concorso

La Giuria delle opere prime internazionali è presieduta dall’attrice e modella Caterina Murino e composta da Valeria Bilello e dal Vice Direttore di Rai Fiction Ivan Carlei. La Presidenza della Giuria delle opere prime e seconde italiane è affidata al regista e sceneggiatore Renato De Maria, affiancato da Gianni Canova, Marco D’Amore, Matteo Oscar Giuggioli e Aurora Giovinazzo. La Giuria dei documentari è presieduta dal regista Francesco Frangipane con il coordinamento dei ragazzi e dello stilista Domenico Vacca. Il concorso dedicato alle opere prime e seconde italiane comprende Lo chiamava Rock ‘n Roll, La gioia, Breve storia d’amore, Tienimi presente, Gioia mia e Antartica. Il concorso internazionale propone cinque film provenienti da Europa, Africa, Asia e America Latina. Cinque opere compongono il Concorso Documentari, una selezione curata da Antonio Capellupo che esplora storie di cambiamento, inclusione, memoria e partecipazione civile.

Sguardi di Calabria e Bella come il Cinema

Il legame tra il Festival e il territorio si rinnova con Sguardi di Calabria, la rassegna dedicata alle produzioni realizzate in Calabria o firmate da autori calabresi. La selezione comprende La donna delle farfalle, Golia Corvo, Ultimo filo, Sulla tua rotta, Sangu Amaru e Nessuno escluso. La rassegna Bella come il Cinema propone opere sostenute dalla Calabria Film Commission che raccontano la Calabria come luogo di ispirazione, produzione e narrazione cinematografica.

First Lights e musica

Si consolida la collaborazione tra il Picentia Short Film Festival e il Magna Graecia Film Festival con la sezione dedicata ai cortometraggi. Le performance musicali del MGFF annoverano quest’anno Carl Brave, per un’esperienza capace di unire linguaggi e passioni diverse.

Sezione Book, Salute e Dialoghi sulla Giustizia

La sezione book – a cura di Maria Francesca Gagliardi – ospita Andrea Bosca, Manuela Sain e Luciano Regolo. Magna Graecia Salute, curato dal professor Francesco Cognetti, propone due appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla longevità. I Dialoghi sulla Giustizia inaugurano una nuova sezione dedicata al rapporto tra diritto, istituzioni e società, con ospiti come Antonio Di Pietro e Francesco Paolo Sisto.

Magna Graecia Food Feast e Radio2 partner ufficiale

Il Food Feast, coordinato dallo chef Luigi Quintieri, offre degustazioni delle eccellenze calabresi. Radio2 sarà partner ufficiale del Festival con dirette, speciali e interviste dal lungomare ionico.

Commenti istituzionali

Il sindaco di Soverato Daniele Vacca, il direttore generale del Dipartimento Turismo Roberto Cosentino e il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande sottolineano il valore culturale, turistico e identitario del Festival. Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria, Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonne d’Oro sono realizzate dal Brand GB Spadafora.