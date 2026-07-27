Premio ‘Liriche e Note sotto le Stelle’, al via la XIV edizione: il 3 agosto la conferenza stampa di presentazione

La XIV edizione del Premio “Liriche e Note sotto le Stelle” sarà presentata il 3 agosto a Casa Mastroianni. L’evento, in programma il 9 agosto alle Terme Caronte, sarà dedicato alla memoria del fondatore Pino Morabito e celebrerà le eccellenze calabresi con premi, ospiti e momenti di spettacolo.

Presentazione della XIV edizione

Lamezia Terme – Sarà presentata lunedì 3 agosto, alle ore 11.00, presso Casa Mastroianni, a Lamezia Terme (Sambiase), la XIV edizione del Premio “Liriche e Note sotto le Stelle”, manifestazione ideata e promossa dall’Associazione Culturale S. Nicola ODV, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze calabresi. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma, gli ospiti e le novità dell’edizione 2026, che si svolgerà domenica 9 agosto, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro delle Terme Caronte, per la gentile ospitalità del dott. Emilio Cataldi, proprietario delle Terme Caronte e condotta dalla giornalista Maria Chiara Caruso.

Un’edizione dal forte valore emotivo

Quella di quest’anno sarà un’edizione particolarmente intensa dal punto di vista umano ed emotivo. Per la prima volta, infatti, il Premio si svolgerà senza il suo ideatore e fondatore, Pino Morabito, fondatore anche dell’Associazione Culturale S. Nicola ODV, scomparso lo scorso 5 marzo a causa di un improvviso malore. La serata del 9 agosto sarà anche l’occasione per ricordarne l’impegno, la passione e la visione che hanno dato vita a una manifestazione capace di raccontare il volto migliore della Calabria. A lui sarà dedicato un importante riconoscimento e un momento commemorativo che coinvolgerà istituzioni, ospiti e pubblico. A raccogliere il testimone e a guidare oggi l’Associazione Culturale S. Nicola ODV è il nuovo presidente, dott. Ettore Greco, chiamato a proseguire il percorso avviato da Morabito nel segno della continuità e della valorizzazione del territorio.

La missione del Premio

Il Premio nasce con l’obiettivo di promuovere una Calabria proiettata verso il futuro, ricca di talento, capacità imprenditoriale, bellezze naturali, cultura e autenticità. Una terra che merita di essere raccontata attraverso le sue migliori energie, premiando uomini, donne, imprese e realtà che, con il proprio lavoro, contribuiscono ogni giorno alla crescita economica, sociale e culturale della regione.

I premiati della XIV edizione

Nel corso della serata saranno conferiti i riconoscimenti ai protagonisti dell’imprenditoria calabrese che si sono distinti per il loro impegno e per aver contribuito a rendere la Calabria un territorio sempre più dinamico e competitivo. Tra i premiati della XIV edizione figurano Azienda Foderaro, Ristorante Riva, Pasquale Leone e Vitale Sud S.r.l. Saranno inoltre consegnati gli Encomi Speciali a Banca BCC Calabria Ulteriore, Callipo, Ecologia Oggi, AQA Pool Piscine, Mobili Desiderato S.r.l. e Muraca S.r.l.

Ospiti e spettacolo

Ad impreziosire la manifestazione saranno diversi momenti di spettacolo e musica. Ospite d’eccezione della serata è la cantante e interprete Viola Valentino, una delle voci più iconiche della musica italiana degli anni Ottanta. Artista amata da intere generazioni, regalerà al pubblico un’esibizione che ripercorrerà alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Comprami, Sola e Romantici, brani che hanno segnato la storia della musica leggera italiana e che ancora oggi continuano a emozionare il pubblico.

Un appuntamento che unisce cultura e territorio

“Liriche e Note sotto le Stelle” si conferma così un appuntamento che unisce cultura, imprenditoria, spettacolo e promozione del territorio, mantenendo vivo il messaggio lasciato da Pino Morabito: credere nelle persone, nelle eccellenze e nelle potenzialità della Calabria, riconoscendo il valore di chi ogni giorno contribuisce a costruirne il futuro.

Riepilogo appuntamenti

Conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Premio “Liriche e Note sotto le Stelle”

Lunedì 3 agosto 2026 – Ore 11.00 Casa Mastroianni – Lamezia Terme (Sambiase)

XIV Premio “Liriche e Note sotto le Stelle”

Domenica 9 agosto 2026 – Ore 21.00 Anfiteatro delle Terme Caronte – Lamezia Terme