Magna Graecia Film Festival, sul palco Giulia Bevilacqua, Caterina Murino, Eleonora Pieroni, Darko Peric. Momento musicale con Carl Brave. Stasera gran finale con le premiazioni e Kevin Spacey

Conversazioni d’autore, le testimonianze dei talenti che hanno conquistato la fama internazionale, momenti musicali, il cinema come strumento di riflessione sulla realtà. La penultima serata del Magna Graecia Film Festival a Soverato, diretto da Gianvito Casadonte, ha regalato un programma ricco di incontri in stretta connessione con il pubblico che ha come sempre gremito l’arena sul lungomare.

Ad aprire la scaletta, è stata Giulia Bevilacqua, attrice versatile e autentica, con una carriera ricca di personaggi molto amati dal pubblico. L’ospite, stimolata da Carolina Di Domenico, ha raccontato il suo punto di vista sul mestiere d’attrice: “Ho bisogno di stare del set, mi è capitato di fare anche cose meno belle, ma per me è necessario vivere la comunità della troupe. L’obiettivo quando interpreto un ruolo è cercare di essere sempre vera, credibile e autentica. Il mio desiderio è proprio quello di riuscire a fare un personaggio pieno, da protagonista, in cui avrei la possibilità di mettermi ancora di più in gioco”. L’attrice è stata poi premiata con l’Hyppocampus d’oro della Gioielleria Megna.

Eleganza, talento e un percorso internazionale che l’ha portata dal cinema italiano alle grandi produzioni straniere: Caterina Murino, presidente della giuria opere internazionali, durante la serata, ha rivelato alcuni aneddoti sul suo percorso lavorativo. “Cerco sempre l’umanità nei miei ruoli, mi piacciono le sfide, sarà per la caparbietà che caratterizza la mia origine sarda”, ha affermato rispondendo alle domande di Antonio Capellupo. “Tutto parte da Bond, dall’occasione che ti apre le porte”, ha raccontato ancora ricordando il successo internazionale arrivato con Casino Royale. “Ai giovani dico non rinunciare mai ai provini, la vita ne sa più di noi”, è il messaggio che Caterina Murino ha condiviso prima di essere insignita della Colonna d’oro del brand GB Spadafora.

In un festival al femminile, ha lasciato il suo segno anche Eleonora Pieroni, attrice nata in Italia e “Made in America”, che vive e lavora da dieci anni tra New York e il Belpaese. La stessa ha raccontato il proprio orgoglio di poter lavorare nella sua terra, come accaduto sul set di “Un posto al sole”, che quest’anno compie 30 anni, al fianco di una star come Whoopi Goldberg.

Darko Peric e Berardo Carboni, rispettivamente attore e regista del film “Greta e le favole vere” in uscita al cinema, hanno poi commentato sul palco il trailer del lungometraggio che trasforma l’avventura di due bambini, impegnati a salvare un cucciolo d’orso, in una favola contemporanea sul rapporto tra l’uomo e la natura. “Una storia necessaria e attuale” ha detto Peric che è stato omaggiato con l’Hyppocampus d’oro.

Al Magna Graecia Film Festival non è mancato l’emozione del momento musicale con Carl Braveche ha regalato al pubblico alcuni suoi successi rivisitati in chiave acustica ed è stato premiato con la Colonna d’Oro. Sul palco, tra gli altri, anche i curatori del Picentia Film Festival Jacopo Curcio e Luca Capacchione – per la selezione di corti proposti nell’ambito del MGFF – e Maria Francesca Gagliardi curatrice del Magna Grecia Book che, nel suo ruolo di Responsabile Scouting editoriale per Freemantle, ha annunciato la prossima realizzazione di una serie dedicata a Giorgio Armani diretta da Ferzan Ozpetek.

La proiezione dell’ultimo film in concorso tra le opere prime e seconde italiane, “Antartica”, è stata infine introdotta dalla regista Lucia Calamaro, passata al cinema dopo un importante percorso teatrale: “In questo film, come per il Magna Graecia Film Festival, è centrale la questione di difendere gli avamposti culturali e di comunità”.

Particolare interesse anche per il secondo incontro dei Dialoghi sulla giustizia a cura di Adelchi D’Ippolitosul tema “Processo al futuro: le riforme della Giustizia alla prova dei fatti” con Francesco Paolo Sisto viceministro della Giustizia; Giuseppe Spadaropresidente del Tribunale di Catanzaro; Francesco Iacopino, Presidente della Camera Penale di Catanzaro.

Il programma di oggi

Giornata conclusiva del MGFF. Alle 18.00 al Teatro Comunale proiezione del docufilm vincitore del Premio Vittorio De Seta 2026 in collaborazione con Clorofilla Film Festival. La sezione è nata per volontà di Legambiente Catanzaro.

Alle 19.00 First Lights – Picentia Short Film Festival a cura di Jacopo Curcio e Luca Capacchione.

All’Area Talk Lungomare alle 19.00 per Magna Graecia Book, a cura di Maria Francesca Gagliardi, presentazione di San Carlo Acutis – L’influencer di Dio l’ultima fatica letteraria di Luciano Regolo.

Dalle 21.00 in Arena cerimonia di premiazione delle opere in concorso.

A seguire, il due volte premio Oscar Kevin Spaceyriceverà la prestigiosa Colonna d’Oro realizzata dal brand GB Spadafora e sarà protagonista di una conversazione d’autore condotta da Silvia Bizio. A chiudere la serata proiezione speciale di Il Prezzo di Hollywood di George Huang.