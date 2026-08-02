Falerna accende l’estate con il Festival Bandiera Blu: musica, tradizioni e alta moda

Il Comune di Falerna trasforma il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu in una rassegna itinerante che unisce mare, borghi e creatività. Quattro serate, dal 4 all’8 agosto, per celebrare territorio, cultura e accoglienza con musica, tradizioni popolari e moda Made in Calabria.

Festival Bandiera Blu: un progetto per valorizzare il territorio

FALERNA – Entra nel vivo a Falerna il “Festival Bandiera Blu”, una rassegna estiva finanziata dalla Regione Calabria attraverso i fondi speciali riservati ai Comuni che possono fregiarsi del prestigioso vessillo eco-ambientale. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è chiaro: trasformare il riconoscimento ambientale in un’occasione di promozione a 360 gradi per l’intero territorio. Per farlo è stato messo a punto un programma itinerante capace di unire la vivacità della costa con il fascino e la storia delle colline.

Musica e tradizioni nel cuore del centro storico

Si parte martedì 4 agosto nel cuore del centro storico di Falerna. In Piazza Ugo Floro, a partire dalle ore 22:00, risuoneranno le note travolgenti degli Etno Sound, la band che da anni rilegge in chiave contemporanea le radici musicali calabresi, trasformando le piazze in grandi momenti di festa condivisa.

Castiglione Marittimo: la magia dei borghi e dei ritmi popolari

Giovedì 6 agosto il testimone passerà alla frazione collinare di Castiglione Marittimo. La splendida cornice di Piazza Annunziata ospiterà i Gioia Popolare, per una serata dedicata ai ritmi della tarantella, ai canti tradizionali e al calore tipico dei borghi storici.

Spensieratezza sul lungomare con il Festival degli Incompresi

Il festival tornerà poi ad affacciarsi sul mare venerdì 7 agosto con il “Festival degli Incompresi”, una parentesi di pura spensieratezza e intrattenimento dal vivo pronta ad animare la passeggiata del lungomare falernese.

Gran finale dedicato all’eleganza e alla creatività calabrese

A chiudere la rassegna, sabato 8 agosto, sarà un appuntamento interamente dedicato all’eleganza. In passerella andranno le creazioni dell’alta moda firmate dalla stilista Tiziana Vescio, per un gran finale glamour che celebrerà il talento e la creatività del Made in Calabria.

Eventi gratuiti e aperti a tutti

Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle ore 22:00 e saranno ad accesso libero e gratuito, offrendo a cittadini e turisti un’opportunità in più per vivere al meglio le sere d’estate sulla costa tirrenica.