Francesco Miniaci incanta l’Amantea Jazz Festival: il pianista calabrese apre la Stagione Concertistica 2026 con un viaggio tra classici e improvvisazioni

La Stagione Concertistica 2026 dell’Amantea Jazz Festival si apre con il talento di Francesco Miniaci, protagonista di una serata dedicata alle improvvisazioni jazz sui grandi classici. Un evento che conferma la crescita del festival e il valore della scena musicale calabrese.

Apertura della Stagione Concertistica

L’Associazione Amantea Musica ha presentato la Stagione Concertistica 2026 dell’Amantea Jazz Festival, prestigioso evento realizzato in collaborazione e con la partnership dei Comuni di Amantea, Aiello Calabro, Belmonte Calabro, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, San Pietro in Amantea e Serra d’Aiello. Tutti gli appuntamenti in programma si tengono presso il Cinema Teatro Sicoli, situato in Via Elisabetta Noto n. 38 ad Amantea (CS), con inizio sempre previsto per le ore 21:30. Ad aprire la rassegna lo scorso giovedì 30 luglio è stato il pianista Francesco Miniaci, che ha incantato il numeroso pubblico intervenuto con la serata intitolata “Improvvisazioni tematiche jazz sui grandi classici da Mozart a Beethoven”. Il repertorio proposto ha riscosso un grande successo grazie a un’originale rivisitazione in chiave jazzistica di celebri composizioni classiche e note colonne sonore.

Il talento di Francesco Miniaci

Pianista calabrese di riconosciuto talento, Francesco Miniaci si è diplomato in Pianoforte Classico presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e in Pianoforte Jazz al Conservatorio “Corelli” di Messina. Con all’attivo circa cento concerti tra l’Italia e l’estero, ha perfezionato la sua formazione partecipando ai workshop di grandi maestri del calibro di Kenny Barron, John Hicks, Roscoe Mitchell, Uri Caine, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, George Cables e Francesco Cafiso.

Produzione discografica e collaborazioni

La sua produzione discografica vanta tre importanti lavori a suo nome: un album in Piano Solo dedicato a Thelonious Monk pubblicato nel febbraio 2021 dall’etichetta Dodici Lune, il disco Virgilius con il Francesco Miniaci Quintet e l’opera Pythagòras, pubblicata nel maggio 2026, in cui fonde jazz e musica classica nel dialogo tra il suo pianoforte solista e la Falaut Flute Orchestra, ensemble di 22 flautisti diretto dal M° Paolo Totti. Oltre ad aver registrato per Radio Rai con la CJO feat. Francesco Cafiso nel 2020 e al fianco di Javier Girotto nel 2021, Miniaci vanta collaborazioni sul palco con icone della scena jazzistica come Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Simona Molinari, Rosario Giuliani e Piero Cusato. Autore di due testi sulla tecnica pianistica pubblicati con la casa editrice Utterson S.R.L. nel 2020, il pianista affianca all’attività concertistica una costante e intensa attività didattica presso enti pubblici e privati.