Falerna accende l’estate: il Festival della Bandiera Blu parte con l’energia travolgente degli Etno Sound

La splendida Piazza Ugo Floro ospita l’apertura ufficiale del Festival della Bandiera Blu. Musica, tradizioni e identità calabrese protagoniste di una serata ad ingresso libero che celebra il territorio e il prestigioso riconoscimento ambientale.

L’inizio di una rassegna attesa da tutta la comunità

Tutto pronto a Falerna Paese per l’inizio di uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Questa sera, martedì 4 agosto, a partire dalle ore 22:00, la splendida cornice di Piazza Ugo Floro farà da palcoscenico alla serata d’apertura del Festival della Bandiera Blu, un grande evento ad ingresso libero promosso dall’amministrazione comunale di Falerna e realizzato grazie al contributo e al finanziamento della Regione Calabria. A inaugurare la rassegna sarà la travolgente musica degli Etno Sound, una delle realtà più amate e seguite del panorama etno-folk calabrese, pronti a regalare al pubblico una notte speciale all’insegna del ritmo e delle tradizioni popolari.

Un festival che celebra territorio, identità e riconoscimento ambientale

Il festival nasce per festeggiare il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, simbolo di eccellenza ambientale, cura del litorale e valorizzazione del territorio. Un traguardo importante che la comunità di Falerna ha scelto di condividere con cittadini, residenti e turisti attraverso un ricco calendario di appuntamenti culturali e musicali di alto livello.

La magia degli Etno Sound per una serata indimenticabile

La scelta degli Etno Sound per dar vita alla prima serata dello show promette di trasformare la piazza principale del paese in una vera e propria festa a cielo aperto. La band, rinomata per la capacità di fondere i ritmi travolgenti della tarantella con sonorità moderne e arrangiamenti coinvolgenti, condurrà gli spettatori in un viaggio musicale unico attraverso i propri successi e i brani più rappresentativi dell’identità culturale calabrese. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per trascorrere una serata d’estate tra divertimento, musica d’autore e riscoperta delle radici locali. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza e i visitatori a raggiungere Piazza Ugo Floro a Falerna Paese per dare il via insieme a questa entusiasmante rassegna.