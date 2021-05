Vibo Capitale del Libro, Bruno Bossio (Pd): “Premiata la Calabria dei saperi e dell’innovazione”

Share 0 Condivisioni

“La scelta di Vibo Valentia come capitale del libro 2021 è una straordinaria notizia per tutta la Calabria”.

Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “La felice intuizione del ministro Franceschini di lanciare questa iniziativa, giunta alla seconda edizione, oggi assume un valore di orgoglio e di soddisfazione per la nostra regione.

Un valore anche simbolico, perché come si legge nelle motivazioni della scelta – prosegue la deputata dem – Vibo è stata premiata per la qualità delle iniziative culturali proposte, a dimostrazione che una terra che nell’immaginario collettivo alcuni vorrebbero inchiodata all’emarginazione e al sottosviluppo, invece è in grado di esprimere innovazione e talento nella promozione della cultura e dei saperi”.

