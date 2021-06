Vaccinazioni, Saverio Ferrari (Forum Pd sanità): “Più attenzione a Lamezia”

1 min, 0 sec

“Apprendiamo dalla stampa locale che sabato 26 e domenica 27 Giugno grazie alla sinergia tra la Protezione Civile e le Asp della Calabria in alcuni punti vaccinali avremo l’open vax days senza bisogno di prenotazione. Si tratta chiaramente di una notizia importante e quel che più conta utilissima per arrivare il più velocemente possibile alla tanto agognata “immunità di gregge”.

A Lamezia, però, avremo solo il “vax Saturday” presso l’ospedale cittadino. Pertanto, il centro vaccinale istituito presso il Dipartimento di Prevenzione allocato al vecchio ospedale di S. Antonio non parteciperà all’open vax days ed il tanto desiderato Hub vaccinale presso il Centro Polivalente comunale di via De Filippis rimarrà ancora inattivo nonostante pare che nelle settimane scorse sia arrivato il via libera dal Comune che(usiamo per prudenza il condizionale) avrebbe impegnato le necessarie somme per l’attivazione dei servizi di telefonia e connettività.

A Lamezia, pertanto, parteciperemo a questo importante appuntamento vaccinale al 50% come giorni (solo sabato) e con un solo punto vaccinale (l’ospedale) per tutta la città. Il PD lametino pensa che la terza città della Calabria meriti più attenzione da parte di chi organizza questi importantissimi giorni di vaccinazione contro il virus”. Nota stampa Pd Lamezia.