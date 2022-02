27 sec

ROMA – Saltano dal decreto Milleproroghe le assunzioni nell’ambito della Sanità della Regione Calabria, previste da un emendamento al decreto Milleproroghe votato dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera. Su indicazione della Ragioneria Generale dello Stato, le Commissioni sono tornate sui loro passi stralciando la norma.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Sleepy 0 0 % Angry 0 0 % Surprise 0 0 %

Restano invece salve le altre assunzioni per la Regione Calabria, “di personale non dirigenziale a tempo indeterminato”, in particolare quello “in servizio nell’Azienda Calabria Lavoro”. Salve anche le altre norme del decreto con problemi di copertura, come il bonus psicologo di 600 euro. (ANSA).