Italexit Lamezia: “Maltempo, strade allagate, non esiste manutenzione”

“Un forte acquazzone si è abbattuto nella giornata di ieri su Lamezia. Ci consta segnalare quanto raccontato da alcuni cittadini residenti nella zona sud della città, precisamente tra i quartieri Capizzaglie e Scinà, dove le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, e dove una donna all’interno della propria auto ha rischiato seriamente che venisse travolta dalla forza dell’acque in piena.

Succede oramai sempre quando si registra un forte temporale, ovvero la città si paralizza. Molte, infatti, le arterie che presentano criticità alla circolazione a causa dell’acqua alta, che impedisce il normale flusso automobilistico. Fra le cause, sicuramente incide molto la scarsa pulizia di tombini e caditoie, che senza un’attenta manutenzione preventiva si intasano rapidamente causando allagamenti, e l’assenza totale di una pulizia del manto stradale, con la presenza costante di terriccio, erbacce e altro.

La domanda sorge spontanea: ma esiste una programmazione comunale per la manutenzione e pulizia delle strade o si naviga a vista? Perché così tanta approssimazione nella gestione della cosa pubblica?

Come vengono spesi i milioni di euro, che da bilancio comunale dovrebbero servire alla pulizia delle strade comunali, e quindi contribuire alla sicurezza dei cittadini?”

Cosi Massimo Cristiano, Italexit con Paragone.