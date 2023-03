Movimento Lamezia Bene Comune: “Guardiamo con fiducia a direzione impressa da Schlein, nostro movimento si rafforza e prosegue”

“Nei giorni scorsi abbiamo tenuto una partecipata assemblea del nostro movimento “Lamezia Bene Comune” per discutere del nuovo scenario nazionale nel centrosinistra e nel campo progressista dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie.

All’indomani del 26 febbraio, la vittoria di Elly Schlein ha tutte le potenzialità per segnare un prima e un dopo, un vero e proprio spartiacque nella vicenda del centrosinistra in Italia almeno degli ultimi venti anni. Il 26 febbraio, con il voto di tantissimi cittadini, si è realizzato quello che anche noi, come movimento, abbiamo sostenuto in diverse occasioni in questi anni: c’è un popolo di centrosinistra fatto di donne e uomini, di giovani, di espressioni della società civile, che ha a cuore le sorti del principale partito della sinistra italiana e lo vuole più forte, più di sinistra, più comunità ampia e plurale e meno ceto politico, fatta di persone, storie, battaglie, valori, idee. La vittoria di Elly Schlein non solo segna tutto questo ma è una risposta alla domanda di cambiamento e di rinnovamento, alle istanze della giustizia sociale, dell’ambiente, dei diritti civili e delle nuove generazioni.

Una proposta di rottura e innovazione che la nuova segretaria ha confermato già nella relazione all’assemblea nazionale subito dopo la proclamazione: alla destra di Meloni e Salvini, debole con i potenti e forte e aggressiva con i deboli, si risponde con una linea politica che sta chiaramente e nettamente dalla parte di chi soffre e di chi resta indietro. Molto positiva ci pare anche l’intenzione della nuova segretaria di intraprendere un’azione unitaria che dica stop alla logica correntizia, che in questi anni ha paralizzato e indebolito il Partito Democratico e, con esso, tutto il centrosinistra.

In questo contesto Lamezia Bene Comune guarda con grande fiducia alla direzione impressa da Elly Schlein. Del resto è noto che il consigliere Rosario Piccioni ha pubblicamente sostenuto la nuova segretaria nella campagna per le primarie e che la stessa lo ha voluto nel Coordinamento Regionale a sostegno della propria candidatura. Lo stesso hanno fatto, alla luce del sole, molti di noi. L’obiettivo comune adesso è quello di dare forza a tutte quelle energie, dentro e fuori i partiti, fino ad oggi “messe all’angolo” da logiche – per citare la Schlein – “da cacicchi e capibastone”. Il ruolo propulsivo dei movimenti, sottolineato con chiarezza dalla Schlein nel discorso di domenica scorsa, va in questa direzione e ci incoraggia a proseguire un’azione politica sul territorio che, come è stato fino ad oggi, metta al centro non i posizionamenti ma i valori, le idee e i contenuti.

Nella discussione che si è tenuta in questi giorni nel movimento dopo l’affermazione della Schlein, la prima sottolineatura da parte di tutti è stata quella di rimarcare la necessità di far vivere e rafforzare l’esperienza del gruppo Lamezia Bene Comune, che in questi anni ha rappresentato uno dei rari luoghi di dibattito e iniziativa politica, e in alcuni momenti, purtroppo, il solo. E’ stato ed è un laboratorio aperto e plurale ed un importante e utile riferimento, anche elettorale, per la sinistra cittadina che, come ha con forza affermato anche chi ha espresso intenzione di aderire al PD ora o in seguito, è necessario valorizzare e tenere in piedi.

Dunque in questo mutato contesto, del tutto in divenire, ci sono state e ci saranno adesioni al Pd di esponenti, anche storici, del gruppo, adesioni che rafforzano la natura stessa di “Lamezia Bene Comune” che ha sempre considerato la pluralità delle idee, le diverse sensibilità e il confronto come risorse essenziali e non come terreno di scontro e di divisione. Siamo tutti impegnati a proseguire quindi ancora con più entusiasmo, alla luce di quanto è successo, compresi i nuovi iscritti al Pd, l’azione politica quotidiana, in consiglio comunale e sul territorio, lavorando per l’apertura e l’inclusione: convinti come siamo che il valore dei rapporti umani e del rispetto reciproco rappresentino la ricchezza del nostro movimento. La vittoria della Schlein apre uno scenario fino a poche settimane fa del tutto impensabile ed è bene che tutti si confrontino con esso senza pregiudizi. Occorre prenderne atto. Noi lo faremo di certo, continuando intanto a lavorare, più di prima, per riavvicinare i cittadini alla politica, per scrivere altre nuove pagine di buona politica, per unire il campo progressista e per contribuire a creare le condizioni per battere la destra, a Lamezia e in Italia”.

Così in una nota del Movimento Lamezia Bene Comune.