Ruggero Pegna: “No” all’unanimità del Consiglio Comunale al cambio del nome dell’Aeroporto di Lamezia Terme”

“Il Consiglio comunale svoltosi l’altro ieri ha confermato lo spirito collaborativo della cosiddetta opposizione, che ha consentito lo svolgimento della seduta nonostante l’assenza di molti componenti della maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione.

Le beghe interne al gruppo di consiglieri che hanno sostenuto il sindaco in campagna elettorale e le casacche di partito che molti di loro hanno indossato, confermano quello che ho sempre sostenuto, cioè che di civico in quelle liste ci fosse ben poco. A parte tale considerazione strettamente politica, mi piace sottolineare come i partiti della minoranza preferiscano consentire che si possa lavorare per la Città, senza inspiegabili quanto incomprensibili perdite di tempo, vista la molteplicità di problemi quotidiani da affrontare, a cui dare soluzioni. Ci sono decine di mozioni ferme riguardo a viabilità, decoro e arredo urbano, a causa dell’immobilismo e dell’ostruzione di alcuni presidenti di commissioni, che mi auguro vengano discusse al più presto. E’ davvero un peccato non risolvere neanche cose semplici che, ovunque, sarebbero di ordinaria amministrazione. Rispetto al Consiglio comunque tenuto con i banchi della maggioranza semivuoti, credo che sia importante evidenziare l’unanimità raggiunta su diversi argomenti, a cominciare dall’approvazione del mio ordine del giorno che chiedeva di esprimere un “no” tassativo a qualsiasi proposta di modifica del nome dell’Aeroporto, con documento da inviare alle Autorità competenti. Approvazione per la quale ringrazio tutti i consiglieri presenti e il Sindaco e che merita, quanto meno, lo stesso risalto mediatico delle varie proposte di modifica del nome, avanzate puntualmente da più parti estranee alla città e legate a vari campanilismi. Con l’occasione è stato affermato il principio legittimo di ogni territorio e comunità, ovvero quello di difenderli da ogni tentativo di espropriazione di ciò che naturalmente gli appartiene.

In passato, abbiamo assistito a scelte che hanno penalizzato in modo irreversibile questa Città, come ad esempio la collocazione dell’Università della Calabria in un territorio allora abbandonato e desolante, come quello di Arcavacata, quando la piana di Sant’Eufemia sarebbe stato il luogo più idoneo, collegato, centrale e comodo, per studenti e docenti. Quella scelta ha defraudato Lamezia dell’incredibile ricaduta culturale ed economica che quell’Università ha avuto su altri territori.

Il nome di un Aeroporto non è qualcosa di effimero, ma se collegato alla Città che lo ospita è certamente motivo di promozione turistica e di ispessimento della sua immagine. Lamezia non è un paesotto, ma una Città importante, che comprende un territorio vasto, pieno di risorse paesaggistiche dal lungomare alle Terme e di storia millenaria. Con questo spirito di collaborazione, intellettualmente e politicamente onesto, si potrà lavorare per sottolineare e migliorare il ruolo di Lamezia, Città fulcro, capace di sostenere lo sviluppo dell’intera regione.”

Così in una nota Ruggero Pegna, Consigliere comunale UdC.