Movimento Lamezia Bene Comune: “Città paralizzata dalla maggioranza in crisi. Mascaro faccia chiarezza”

“Verrebbe da dire: non c’è due senza tre!!! Per ben tre volte, nel giro di due settimane, la maggioranza consiliare che sostiene Mascaro non è in grado di garantire in maniera autonoma il numero legale per consentire lo svolgimento della seduta. É avvenuto il 20 marzo, determinando, con l’opportuna uscita dei consiglieri di minoranza dall’aula, lo slittamento alla seconda convocazione.

Si è ripetuto il giorno dopo, il 21 marzo, quando solo con l’atteggiamento responsabile delle minoranze si è consentito di tenere la seduta e discutere mozioni che risalivano allo scorso anno su temi fondamentali per la vita della nostra città, che non possono restare appesi a causa delle lotte intestine alla maggioranza. In quel consiglio comunale, grazie al voto di tutte le opposizioni e dei pochissimi consiglieri di maggioranza rimasti in aula, il consiglio comunale di Lamezia Terme, su proposta di Rosario Piccioni, ha detto all’unanimità NO all’autonomia differenziata, assumendo finalmente, ultima tra le grandi città calabresi, una chiara posizione su un tema decisivo per il futuro dei nostri territori. Tutto questo nel contesto di un’amministrazione comunale segnata da immobilismo su tutti i fronti, dalla progettazione all’ordinario, assente politicamente a livello regionale, con un degrado generale che si tocca in tutti i settori e in ogni angolo della città.

Oggi si ripete lo stesso triste copione, con le tensioni all’interno della maggioranza sempre più evidenti e sempre meno camuffabili dalle operazioni di facciata, dalle dichiarazioni di alcuni esponenti di giunta che vorrebbero farci credere che tutto va bene, dagli scontri ormai quotidiani tra una parte della maggioranza e la giunta. Non si scambi la responsabilità, che ha sempre contraddistinto il nostro modo di fare opposizione e quello del nostro consigliere Rosario Piccioni, con il prestare il fianco o andare in soccorso a un’amministrazione irresponsabile, divisa e dannosa per la città. Il dato di fatto incontrovertibile è sotto gli occhi di tutti e i cittadini devono sapere: per ben tre volte consecutive, e andiamo verso la quarta, la maggioranza non è in grado di garantire autonomamente i numeri per lo svolgimento del consiglio comunale.

Altro che “fatti episodici”. É un chiaro dato politico, di cui il Sindaco Mascaro, che ha la responsabilità politica della maggioranza che lo sostiene, deve prendere atto. Se componenti della sua maggioranza non si sentono adeguatamente valorizzate da questa amministrazione o se il tanto sbandierato “civismo” dell’amministrazione Mascaro non è condiviso della sua maggioranza, siamo a una fase nuova e il sindaco Mascaro deve assumersi le sue responsabilità. Mascaro non è più un “novello” e deve prendere atto che non può esserci da un lato lui e la sua amministrazione nella loro narrazione “autoreferenziale” di un decisionismo di cui nessun cittadino lametino ha finora visto alcun risultato positivo, anzi vede una città peggiorare ogni giorno, e dall’altro consiglieri comunali chiamati a ratificare senza batter ciglio le decisioni di Mascaro e della sua giunta. Non è così che funziona!

La città non può restare appesa alle lotte intestine di Mascaro e della sua maggioranza”.

Così in una nota il Movimento Lamezia Bene Comune.