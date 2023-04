Convittiadi a Lamezia, Rosario Piccioni: “Disagi alle società sportive lametine, amministrazione Mascaro doveva gestire con anticipo la questione”

”É incredibile come questa amministrazione comunale riesca nella paradossale operazione di creare danni e disagi anche quando, non per meriti propri ma per una fortunata coincidenza, si trova nella possibilità di ospitare eventi di portata nazionale che rappresentano un’occasione importante con risvolti positivi per la nostra città.

Dal 30 aprile al 6 maggio prossimo, anche la nostra città, al PalaSparti, al campo polivalente “Pasqualino Gagliardi” del parco Impastato e allo stadio “Gianni Renda”, ospiterà alcune attività sportive previste nell’ambito della XV Edizione delle “Convittiadi”, che quest’anno saranno ospitate in Calabria sotto l’organizzazione del Convitto “P. Galluppi” di Catanzaro. Certamente un evento positivo per far conoscere la nostra città a centinaia di studenti e docenti provenienti da tutta Italia.

Ma detto ciò c’è un fatto gravissimo su cui non si possono tacere le responsabilità dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessore allo sport: le associazioni e le società sportive che utilizzano quotidianamente le strutture dove si svolgeranno le attività delle Convittiadi si sono viste recapitare una mera comunicazione “formale” che stravolge tutti i loro programmi in un momento che – come chiunque capisca un po’ di sport sa benissimo – è cruciale per i campionati di tutte le discipline sportive.

Ben vengano le Convittiadi a Lamezia, ma possibile mai che un fatto che era e resta positivo per la città debba rischiare di fare danni a società sportive che ogni giorno in questa città, pancia a terra e con enormi sacrifici, lavorano per portare risultati che ci riempiono di orgoglio a livello nazionale? Ma ci rendiamo conto di cosa significhi, in una fase come questa del campionato, stravolgere gli allenamenti e le attività ordinarie delle società sportive per un’intera settimana e che così si rischiano di compromettere i sacrifici di tutta la stagione sportiva?

L’amministrazione Mascaro è a conoscenza che ci sono tante società lametine che stanno lottando per una storica promozione nei rispettivi campionati e che basta anche un piccolo scivolone per vanificare non solo l’impegno sportivo di un’intera stagione ma anche i frutti di una programmazione di anni e anni di sacrifici?

Sarebbe bastato convocare con larghissimo anticipo le società che usufruiscono delle strutture che saranno utilizzate dai partecipanti alla Convittiadi per trovare insieme le soluzioni migliori e consentire di proseguire i loro allenamenti e le loro attività. Non stiamo parlando di chissà quali grandi soluzioni avveniristiche, ma dell’Abc di come si amministra la cosa pubblica: fare un’operazione di questo tipo spettava alle società e alle associazioni che utilizzano le strutture, che ormai da anni con passione e abnegazione sono costrette ad “autorganizzarsi” per come possono, o spetterebbe invece all’amministrazione comunale?

Tutto questo nel quadro di un’amministrazione comunale che sullo sport riassume, in un certo senso, l’emblema di tutti i fallimenti. Se nel 2019 le palestre erano chiuse o inutilizzabili “per colpe dei commissari”, di chi è la colpa se quelle stesse strutture sono ancora chiuse o inutilizzabili quattro anni dopo? Questa vicenda è il punto culminante del pressapochismo con cui l’amministrazione comunale in questi anni ha affrontato anche la vicenda sportiva. I risultati che, in tutti gli sport, Lamezia sta ottenendo a livello nazionale sono il frutto dello straordinario lavoro e degli impagabili sacrifici di atleti, dirigenti, società. Certamente nessun merito da parte di questa amministrazione comunale, che con questo modo di fare ha solo creato intoppi e rallentamenti.

Oggi stesso, in sede di commissione consiliare sport, porterò avanti questa battaglia perché Lamezia possa accogliere nel migliore dei modi i tanti giovani delle “Convittiadi”, ma soprattutto si diano risposte alle società sportive che meritano rispetto e devono poter continuare a svolgere le loro attività nel momento cruciale dei propri campionati”.

Così in una nota Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”.