Lamezia, Gianturco e Rubino: “Partecipare ad avviso pubblico Asp in favore di persone con disabilità gravissime”

“Invitiamo tutti gli aventi diritto a partecipare all’avviso pubblico deliberato dal Commissario Straordinario dell’Asp di Catanzaro Antonio Battistini inerente a ‘interventi socio-assistenziali in favore di persone in condizioni di disabilità gravissima’, rientranti nel fondo per le non autosufficienze 2018. Il contributo è pari a 600€ mensili per un anno per massimo 188 beneficiari”. E’ l’accorato appello dei consiglieri comunali Mimmo Gianturco, vice presidente della terza commissione consiliare permanente “Servizi sociali, sanità e ambiente”, e Rosy Rubino.

“I limiti finanziari utilizzabili – osservano i consiglieri comunali di Lamezia Prima di Tutto – per garantire gli interventi in favore delle persone con disabilità gravissime è di euro 1.358.657,33. Le condizioni di gravissima non autosufficienza dei soggetti richiedenti e destinatari del contributo saranno accertate e valutate dall’Unità di Valutazione Multidimensionale del distretto sociosanitario di competenza territoriale”.

“Siamo consapevoli – aggiungono – che quando si tratta di fondi destinati al sociale e alle fasce deboli della popolazione le risorse non bastano mai. Per tali ragioni invitiamo tutti gli aventi diritto a usufruire di questa opportunità con l’obiettivo di costruire una società sempre più equa e solidale. L’avviso in oggetto è rivolto a tutti i cittadini residenti nei comuni afferenti all’Asp di Catanzaro in condizioni di disabilità gravissima e dipendenza vitale assistiti a domicilio, in possesso di requisiti quali invalidità civile al 100% ed indennità di accompagnamento, beneficiari di legge 104 art. 3 comma 3 con limite massimo isee di 60.000 euro, non beneficiari di altri servizi socio assistenziali. Il termine di scadenza della presentazione della domanda è il 4 agosto 2023 entro e non oltre le ore 12:00”.