Lamezia, dimissioni presidente collegio revisori, Piccioni: “Nicita ci ripensi per il bene della città”

“Secondo quanto riportato ieri dalla stampa il presidente del Collegio dei Revisori Rocco Nicita avrebbe rassegnato le sue dimissioni.

Se tali notizie rispondessero al vero, si tratterebbe di un altro pesantissimo colpo per l’amministrazione Mascaro dopo un’estate terribile sotto tutti i punti di vista: dal degrado urbano che è ormai sotto gli occhi di tutti i cittadini, al parere negativo del Collegio dei Revisori sul bilancio previsionale e sul Dup fino alle dichiarazioni della consigliera Spinelli nell’ultimo consiglio comunale che segnano inevitabilmente la fine del “sogno civico” di Mascaro e di tanti che, con le migliori intenzioni, avevano creduto per ben due volte in quel progetto rivelatosi nei fatti un incubo.

Desidero innanzitutto esprimere, sia come consigliere comunale sia a nome del Movimento Lamezia Bene Comune, la massima vicinanza e solidarietà al presidente Nicita per i violenti attacchi verbali ricevuti nell’ultimo consiglio comunale da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Nicita, insieme a tutto il collegio dei revisori, si è distinto in questi anni a servizio del nostro Comune per professionalità, rigore e senso delle istituzioni e questo atto è l’ennesima conferma di una serietà che non può avere nulla a che fare con chi, come l’amministrazione Mascaro e i pochissimi della sua maggioranza che ancora lo sostengono, dimostra di non avere nessun senso delle istituzioni ma di essere mossi esclusivamente dalla logica di “non disturbare il manovratore”: quando un organo terzo e imparziale come il collegio dei revisori esprime dei rilievi e rompe il gioco della propaganda, ecco che Mascaro e i suoi rispondono con gli attacchi verbali.

Anche perchè Nicita è sempre lo stesso presidente del Collegio dei Revisori che per anni ha espresso parere favorevole ai vari atti sottoposti, a partire dai bilanci. Ricordo in passato grandi apprezzamenti nei suoi confronti espressi da Mascaro e dalla sua maggioranza. Dunque il giudizio cambia in base al tipo di parere espresso? Siamo veramente all’assurdo!!!

Mascaro – perché è lui il responsabile politico della sua maggioranza – dopo 8 anni di guida della città, continua ad essere “allergico” alle dinamiche democratiche della critica e del dissenso e, come ha fatto con il sottoscritto e con chiunque ha provato a contestarlo, risponde con i veleni e la macchina del fango, come tutti quelli che sono dalla parte del torto e non hanno argomenti. Cosa vogliono Mascaro e i pochissimi esponenti della sua maggioranza che ancora lo sostengono? Un organo terzo “prono” all’amministrazione, che dica che va tutto bene e la città è rinata? Questo esiste solo nei sogni e nella propaganda di Mascaro. La realtà è completamente diversa.

L’attacco al presidente del Collegio dei Revisori, nel contesto del consiglio comunale, è un’offesa all’intera istituzione e una ferita democratica. Chi ha rivolto gli attacchi, sicuramente pochissimi esponenti dell’attuale maggioranza di Mascaro, dovrebbe chiedere scusa pubblicamente. Da parte nostra, con il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto in questi anni, chiediamo al presidente Nicita di ritornare sui suoi passi per il bene della città: la fase amministrativa è molto delicata e in vista dell’ormai imminente discussione sul bilancio preventivo, per l’intero Consiglio Comunale è fondamentale avere il supporto di un organo tecnico nel pieno delle sue funzioni. Di fronte a una maggioranza ormai “esplosa” e a un’amministrazione “sorda” e senza più il contatto con la realtà, una figura di assoluto rigore come il presidente Nicita affiancato dal suo collegio è fondamentale per il Comune in una fase estremamente complessa, come questa che ci vedrà nei prossimi quindici giorni impegnati per l’approvazione del bilancio previsionale, ed è una garanzia per tutta la città. Per questi motivi mi auguro che il presidente Nicita ci ripensi e torni sui suoi passi”.

Così in una nota Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”.