Lamezia Terme, novità politiche in città, il commento di Ruggero Pegna

“Desidero fare i migliori auguri al sindaco Paolo Mascaro, al vice sindaco Antonello Bevilacqua e a tutti i consiglieri comunali di Lamezia che si sono accasati in vari partiti, in particolare a tutti quelli delle supposte liste civiche che hanno costituito la cosiddetta maggioranza del Consiglio Comunale. Agli auguri sinceri, perché Lamezia ha bisogno di presenza e autorevolezza in ogni ambito politico, accompagno alcune riflessioni.

Ricordo i durissimi attacchi che subii, durante la campagna elettorale, per aver messo in dubbio il civismo di quelle liste, che ritenevo pura strategia politica, peraltro vincente, del sindaco Mascaro e, ancor di più, per essere io stesso candidato dei biasimati partiti di centrodestra. Oggi, finalmente, posso rasserenarmi e dire a me stesso che non farneticavo, né avevo l’intenzione di offendere qualcuno. Credo, coerentemente, che questo passo sia molto importante ed utile per rafforzare questa Città, per cui i miei auguri sono autentici, come è stato lo spirito di lealtà che fino ad oggi ha animato il mio ruolo in Consiglio comunale, basato sul senso di responsabilità e collaborazione.

Non ho mai creduto alla contrapposizione tra maggioranza e opposizione e, nel caso di Lamezia, credo oggi di poter dire, a maggior ragione, che la contrapposizione tra la maggioranza e la componente ufficiale di centrodestra da me rappresentata fosse più immaginaria che reale.

Con ciò, dico anche ad alcuni giornalisti che non è “l’opposizione ad essere passata nella maggioranza”, come ho letto su un quotidiano, ma che semmai è la maggioranza che ha indossato la casacca dell’opposizione. Il centrodestra è rimasto tale, a parte qualche salto da un partito all’altro della stessa area. Io ero Udc e sono rimasto Udc, un moderato che si è avvicinato ad altri moderati come l’avvocato Nicotera per dare più peso al centro cattolico e, in quanto tale, accolgo con piacere nell’area che rappresento in Consiglio, come ex candidato a sindaco, i vari figliol prodighi tornati a casa.

Battute a parte, emerge chiaro come questo sia stato, ed oggi lo sia senza veli, un Consiglio quasi interamente di centrodestra, per cui mi rallegro ancor di più per essermi adoperato per evitarne lo scioglimento al voto sul bilancio. Con l’occasione, voglio esprimere il mio ringraziamento all’assessore Giorgia Gargano, che si è dimessa “spiazzata” da tali evoluzioni. Sebbene mi stupisca che non ne fosse consapevole, la ringrazio da cittadino per il prezioso lavoro svolto nel difficile campo della Cultura, dando certamente un valore aggiunto all’amministrazione di questa Città e ad una giunta composta da figure autorevolissime, dall’ingegnere Stella al dottore Zaffina. Chiudo auspicando che lo spirito di collaborazione tra schieramenti politici prevalga sempre su sterili beghe di parte e il bene della Città sia il vero ed unico obiettivo, continuando a lavorare per renderla più bella, vivibile e accogliente”.

Così in una nota Ruggero Pegna.