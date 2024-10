Loizzo (Lega): “La città unica di Cosenza è una grande opportunità”

Share Facebook

ROMA – “Affronterò la campagna referendaria sulla città unica di Cosenza nella consapevolezza di essere stata la prima, in Consiglio regionale, a proporre la sua realizzazione. La città unica di Cosenza rappresenta una grande opportunità per le nuove generazioni e un’occasione unica di sviluppo per il nostro territorio”. È quanto ha dichiarato l’onorevole Simona Loizzo, deputata della Lega, commentando il progetto di fusione tra Cosenza, Rende e altri comuni limitrofi.

La parlamentare ha sottolineato l’importanza di questo passo per il futuro della provincia cosentina, ponendo l’accento sulle potenzialità di crescita economica, sociale e culturale che un progetto di tale portata potrebbe innescare.

“Mi auguro – ha aggiunto Loizzo – che vi sia un confronto aperto e democratico, come avviene per ogni consultazione elettorale, e ovviamente spero che prevalgano le ragioni del sì, per il bene della nostra comunità e per il futuro delle generazioni che verranno”.

La campagna referendaria che accompagnerà il voto popolare sulla fusione dei comuni rappresenta un momento cruciale per il territorio. Il progetto, già al centro del dibattito politico e sociale, mira a creare una nuova realtà urbana capace di affrontare le sfide del presente e del futuro con maggiore coesione e risorse.

Loizzo ha ribadito l’importanza di unire gli sforzi in questa fase, per dare vita a una città unica in grado di competere con le altre realtà urbane del Sud Italia, rafforzando il tessuto economico e migliorando i servizi per i cittadini.